Sport

Mircea Lucescu a anunțat de pe patul de spital că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, duminică, că a avut fibrilații în cantonamentul echipei naționale, după ce s-a enervat în momentul în care a început analiza meciului cu Turcia. „M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja trei zile”, a spus acesta.

„Am simţit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii aşa au scris. Au fost fibrilaţii”, a explicat acesta, pentru golazo.ro.

Lucescu a povestit că a mai trecut printr-o astfel de situație atunci când era la Brescia, într-o perioadă în care afară era foarte frig, iar atunci a fost dus la spital. „Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilaţii, atunci în dimineaţa următoare îmi vor face şocuri, dar dimineaţa îmi revenise pulsul. Apoi, am păţit asta cu fibrilaţii şi la finalul anului trecut. Acum iarăşi. O să mai fac mâine un alt set de investigaţii”, a mai spus acesta.

Lucescu: „De-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare”

Tricolorii vor juca meciul amical din 31 martie în Slovacia fără Lucescu. De pe patul de spital, antrenorul a analizat partida de la Istanbul.

„Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit azi? Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa. Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat și astăzi atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potenţialul acestei generaţii. Fotbaliştii au mult talent. Susţinuţi, ei şi noul selecţioner vor putea reuşi rezultate bune, sunt convins”, a spus acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

