Tricolorii, promisiune în fața suporterilor după înfrângerea suferită în fața Turciei: Lupta continuă

În urma înfrângerii suferite joi seară în Turcia, jucătorii echipei naționale de fotbal și-au exprimat regretul pentru acest rezultat și au explicat că au o datorie morală față de suporteri. Mesajul a fost publicat pe Facebook.

Naționala României a ratat șansa de a ajunge la Cupa Mondială, fiind învinsă de Turcia cu 1-0 în semifinala play-off-ului.

„Seara trecută, la Istanbul, am simţit din nou dragostea şi susţinerea voastră din primul până în ultimul minut. Deşi rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toţii, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălţime. Regretăm profund că nu am reuşit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru şi pasiunea cu care ne-aţi susţinut”, se arată în mesaj.

Turcia se va confrunta în finala play-off-ului cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, în timp ce tricolorii vor disputa un amical cu învinsa partidei de la Bratislava.

Tricolorii au menționat că dorința lor de a corecta greșelile și de a le aduce suporterilor bucuria meritată este una puternică.

„Avem o datorie morală uriaşă faţă de voi toţi. Acum, trăim multă tristeţe, dar şi o dorinţă imensă de a corecta greşelile şi de a vă oferi bucuria pe care o meritaţi. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm şi să facem România fericită”, au arătat aceștia.

Marți, de la ora 21:45, România va juca la Bratislava un meci amical împotriva Slovaciei. Pentru fanii români au fost puse la dispoziție 1.000 de bilete.

Biletele pentru meciul Slovacia – România vor putea fi achiziționate online începând de sâmbătă, anunță Federația Română de Fotbal (FRF). Un bilet va costa 19 euro, aproximativ 100 de lei. Biletele vor fi disponibile în sectoarele D201 – D204 și pot fi achiziționate printr-un link special pe site-ul federației slovace. Începând de sâmbătă, 28 martie, de la ora 12:00, fanii își pot înregistra comenzile, în limita locurilor disponibile, iar fiecare persoană poate cumpăra maximum cinci bilete. Tichetele sunt nominale și vor conține numele, prenumele, data nașterii și adresa fiecărui spectator. Accesul pe stadion va fi permis doar pe baza unui bilet valabil, indiferent de vârstă.