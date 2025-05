Politica Elena Lasconi, poze legate de întâlnirea dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Reacțiile la cald. Update







Update. Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale de duminică, respinge acuzațiile privind o presupusă întâlnire cu Florian Coldea și Victor Ponta. El susține că imaginile prezentate de Elena Lasconi sunt false.

„Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a explicat el.

Joi seară, candidatul la prezidențiale a organizat o conferință de presă.

„În poza frontală e posibil să fiu eu. E posibil să fie suprapuse. Nu știu care este locația asta. Cel care acuză trebuie să vină și să spună detaliile”, a spus el în conferință.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a anunțat că va depune vineri dimineață o plângere penală împotriva Elenei Lasconi, președinta USR.

„Nu aşa poate să ajungă Crin Antonescu în turul doi. Nu aşa Elena Lasconi te răzbuni pe Nicuşor Dan. Trebuie să fii curajoasă. Ţi-ai închis telefonul, Elena Lasconi. Mâine dimineaţă voi depune plângere penală împotriva Elenei Lasconi şi împotriva Antena 3 pentru acest fake news şi va trebui să mergeţi la Parchet şi să recunoaşteţi că aţi produs un fake news în ce mă priveşte”, a spus Ponta.

Fostul lider PSD i-a transmis un mesaj Elenei Lasconi.

„Elena Lasconi şi tu eşti credincioasă. De ce comiţi aceste ticăloşii? Ura ta faţă de Nicuşor Dan este un păcat. Să acuzi pe cineva pe care nici nu îl cunoşti, Elena Lasconi, de un lucru pe care tu ştii că este fals, mincinos, este un păcat Elena Lasconi”, a fost mesajul lui Victor Ponta.

Știre inițială

Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidențiale de duminică, susține că deține fotografii legate de întâlnirile dintre Nicușor Dan și Florian Coldea. Șefa USR a anunțat că va publica imaginile.

Elena Lasconi scoate asul din mânecă

Prezentă la o emisiune de la Europa FM, candidata la prezidențiale a explicat că a primit probele pe adresa de e-mail.

„Am primit un e-mail cu niște probe în acest sens, și am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaște”, a afirmat Lasconi.

La dezbaterea electorală din 30 aprilie, difuzată de Antena 3, Elena Lasconi l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă, în afară de întâlnirea de la Ambasada Franței, a mai avut vreo discuție cu Florian Coldea.

Candidatul independent a evitat să ofere toate detaliile legate de această întâlnire.

„Era și o suspiciune, dar am și probe. Era o suspiciune pentru că am văzut niște declarații ale domnului Cristoiu, cred, care a spus că aia… Nu sunt extrem de sigură de asta, dar pot să caut, dacă îmi dați voie 10 secunde, pot să reușesc să fac asta, că ar fi spus domnul Coldea că s-a întâlnit de câteva ori cu Nicușor”, a adăugat ea.

Ponta, prezent la discuții?

Întrebată de ce nu a publicat dovezile până acum, Elena Lasconi a dat asigurări că o va face astăzi.

„Uite că o să le fac azi. Am așteptat să văd dacă, în al 12-lea ceas, o să spună adevărul. Știam că a mințit și că minte. Și în continuare…”, a fost răspunsul dat de șefa USR.

Elena Lasconi a fost întrebată dacă deține fotografii legate de alte întâlniri dintre cei doi. Șefa USR a răspuns afirmativ, adăugând că în poze se află și Victor Ponta.

„Și domnul Ponta. Cred că era aranjamentul pentru candidatură”, a explicat ea.

De asemenea, candidata la prezidențiale a fost întrebată dacă i s-a propus să susțină un nume în fruntea SRI.

„Am fost la o discuție, în trei, cu liderii partidelor proeuropene. Mi s-a servit un nume pentru șeful SRI”, a continuat șefa USR.

Elena Lasconi nu a precizat dacă i s-a cerut acest lucru în schimbul susținerii ei în cursa electorală.

„Nu mi-a zis asta. Eu am spus-o și aseară. Înainte de a deveni președintele României, eu a trebuit să iau decizii de președinte. Am fost la o discuție, în trei, cu liderii partidelor pro-europene. Nu am să dau nume și vă rog să respectați asta. Sunt lucruri multe pe care le știu și pe care nu o să le pot spune. Mi s-a servit, de fapt, un nume pentru șeful Servicilor Române de Informații”, a mai spus ea.

Lasconi: Era un nume inacceptabil din politică

Candidata la prezidențiale a adăugat că era vorba despre „un nume inacceptabil din politică”

„Nu mi-a spus nimeni dacă, dar am văzut după două zile consecințele, că nu am fost de acord. Pe data de 4 decembrie m-am întâlnit și am avut această… Pe 4 decembrie era, înțeleg, un nume inacceptabil din politică. Asta înseamnă sistemul, doamna Dogioiu, că toată lumea vorbește despre sistem. Eu când am discutat despre asta, și acum vă rog să vă uitați la trecutul meu, de câte ori, vreodată, la orice declarație pe care am avut-o sau la orice avertizare pe care am făcut-o și care, din păcate, s-a întâmplat, de câte ori am mințit”, a afirmat reprezentanta USR.

La final, Elena Lasconi a menționat că România are nevoie de un om „foarte bine pregătit în fruntea SRI”, mai arată sursa.

„Nu am mințit niciodată, eu nu mint. Asta vă spun cu mâna pe inimă, nu mint. Ăsta este sistemul. Eu nu vreau să fac astfel de trocuri. Un nume servit în plic împotriva cetățenilor României. Noi avem nevoie de cineva care să fie foarte bine pregătit în fruntea SRI pentru că am văzut ce înseamnă războiul hibrid și s-ar putea să avem și alte provocări”, a mai spus șefa USR.