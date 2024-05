Politica Relația dintre Nicușor Dan și Florian Coldea. Contradicții între declarațiile celor doi







Există o serie de incertitudini în ceea ce privește legătura dintre Nicușor Dan și fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, iar această situație este marcată de discrepanțe între declarațiile actuale ale edilului Capitalei și ale generalului.

Recent, primarul a respins orice presupusă conexiune cu Coldea, însă generalul în rezervă a contrazis această afirmație, dezvăluind că s-au întâlnit „de câteva ori”.

„Niciun fel (n.r de legătură)”, a răspuns Nicușor Dan la o întrebare despre legăturile lui cu șeful SRI.

Contradicții între declarațiile lui Nicușor Dan și ale lui Florian Coldea

„A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu”, a dezvăluit Ion Cristoiu, după o discuție cu generalul în rezervă.

Contextul în care Florian Coldea a făcut această afirmație a fost în urma unui apel public al lui Ion Cristoiu, care i-a cerut să ofere clarificări publice cu privire la acuzațiile de corupție.

Jurnalistul ar fi fost contactat de fostul șef al SRI, care i-ar fi dezvăluit mai multe detalii în acest sens.

„O altă chestiune pe care am încercat să mi-o lămuresc este povestea cu acel domn Tocaci. Am înțeles din discuția cu domnul Coldea că pe ăla l-a văzut abia la audieri. Am rămas uimit. Coldea a mai spus că el, ca ofițer, are încredere în statul de drept român. Acesta a fost dialogul. I-am spus că i s-a creat această imagine că dumnealui conduce România. A zis: ‘Ori conduc România, și atunci sunt de neatins, inclusiv de DNA; ori n-o conduc, și atunci…’.

Mi-a spus că nici nu știe despre o parte dintre personajele implicate. A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu”, a mai povestit Ion Cristoiu după discuția avută la telefon.

Alte legături care duc la actualul primar al Capitalei

Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, împreună cu fostul șef al direcției juridice din cadrul SRI, Dumitru Dumbravă, și avocatul Doru Trăilă, au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzați de trafic de influență.

Ce ridică semne de întrebare este că, înainte de a fi numit prim-ministru, Ludovic Orban a lucrat pentru avocatul Doru Trăilă, care este fostul soț al deputatei PNL Cristina Trăilă.

Conform informațiilor furnizate de Gândul, la acea vreme, și Dumitru Dumbravă lucra în colaborare cu firma condusă de Doru Trăilă, ocupând poziția de expert în domeniul anticorupției.

În prezent, partidul condus de Ludovic Orban după plecarea sa din PNL, Forța Dreptei, se alătură Alianței Dreapta Unită, împreună cu USR și PMP, în sprijinul lui Nicușor Dan pentru un nou mandat în funcția de primar al Capitalei, potrivit Adevărul.