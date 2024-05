Justitie Florian Coldea a discutat cu Ion Cristoiu. Explicații legate Tocaci și Hideg. Ce spune despre „episodul” Dubai







Ion Cirstoiu a lansat un apel public către Florian Coldea, cerându-i să ofere lămuriri legate de cazul său. Fostul director operativ al SRI a refuzat să vorbească public despre acuzațiile care i se aduc. Totuși, acesta l-a contactat pe cunoscutul jurnalist și a făcut o serie de precizări.

Florian Coldea l-a contactat pe Ion Cristoiu

Cunoscutul jurnalist susține că imaginea SRI are de suferit din cauza acestui proces. Astfel, Ion Cristoiu l-a îndemnat pe Florian Coldea să lămurească public situația. Fostul general nu a făcut declarații publice, însă a decis să îl contacteze pe jurnalist.

„Am lansat în mai multe rânduri apelul către general ca el să se explice. Am lansat acest apel din mai multe motive. Generalul Florian Coldea nu e numai generalul Florian Coldea. Toată această campanie împotriva lui, la care el nu dă replică, afectează și imaginea SRI, a ofițerilor de informații. Eu în momentul acesta judec dosarul și campania de presă, care este o hăituială. ”, a spus jurnalistul.

Fostul director operativ al SRI, explicație despre episodul „Dubai”

Florian Coldea nu a oferit vreun interviu legat de activitatea sa din anul 2017. În plină anchetă, aflat sub control judiciar, acesta a decis să îl contacteze pe Ion Cristoiu. Fostul șef al SRI a vorbit despre episodul în care a fost surprins la festivalul UNTOLD din Dubai.

„Pe parcursul acestui dialog mi-am exprimat unele uimiri. Eu vă spun și vouă ce-am înțeles din acest dialog în legătură cu uimirile mele. Eu am plecat și plec de la premisa că un general de informații, care a condus SRI-ul timp de 12 ani, poate fi bandit, dar nu găinar. Ori în acest dosar este prezentat un Coldea de 2 lei. Am discutat chestiunea legată de prezența lui la UNTOLD în Dubai. Mi-a spus textual că s-a dus pentru că are o fată care e mare admiratoare a unuia care a cântat acolo și că, pentru ca ea să intre, pentru că e minoră, autoritățile din Dubai cereau prezența și cu accept scris a tatălui. ”, adaugă Ion Cristoiu.

Florian Coldea neagă legăturile cu Hideg și Tocaci

Conform relatării cunoscutului jurnalist, fostul șef al SRI l-ar fi cunoscut pe Hideg în timp ce ieșea dintr-un restaurant.

„Am discutat povestea cu Hideg și am înțeles că domnul acesta a umblat după el vreo 7 luni, prin prieteni comuni, și că l-a întâlnit când ieșea dintr-un restaurant. I-ar fi întins mâna lui Hideg și i-ar fi spus că știe despre cazul lui, Coldea susținând că are martor pe cel care l-a condus. O altă chestiune pe care am încercat să mi-o lămuresc este povestea cu acel domn Tocaci.”, a mai spus jurnalistul.

În plus, Coldea susține că l-a întâlnit pe Tocaci în timpul audierilor. De asemenea, generalul a menționat că l-a întâlnit de câteva ori pe Nicușor Dan.

„Am înțeles din discuția cu domnul Coldea că pe ăla l-a văzut abia la audieri. Am rămas uimit. Coldea a mai spus că el, ca ofițer, are încredere în statul de drept român. Acesta a fost dialogul. I-am spus că i s-a creat această imagine că dumnealui conduce România. A zis: ‘Ori conduc România, și atunci sunt de neatins, inclusiv de DNA; ori n-o conduc, și atunci…’. Mi-a spus că nici nu știe despre o parte dintre personajele implicate. A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu. ”, a menționat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Imaginea SRI este afectată

Jurnalistul a precizat că imaginea SRI este afectată de acest scandal. Astfel, acesta a lăsat deschisă invitația pentru un interviu cu fostul șef operativ al SRI.

„A rămas că în momentul în care se decide, mă anunță. În legătură cu dosarul, dumnealui este dator să dea un interviu și pentru că, din 2017, când a plecat, s-a adunat o serie întreagă de lucruri. Domnia sa susține că până când nu termină acest proces, nu poate. Eu cred că principiile statului de drept și ale corectitudinii trebuie să funcționeze și în cazul dușmanului. (…) Eu cred că avem de-a face cu o hăituire, așa cum a fost și pe vremea binomului, adică victima este chemată la DNA și după aceea urmează o tocare a ei și a imaginii publice a ei de o parte a presei.”, a mai scris Ion Cristoiu, pe blogul personal.