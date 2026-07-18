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Locul din bucătărie în care ar trebui păstrate roșiile. De ce frigiderul nu este cea mai bună alegere

Locul din bucătărie în care ar trebui păstrate roșiile. De ce frigiderul nu este cea mai bună alegereRoșii. Sursă foto: Pixabay
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Sezonul roșiilor este în plină desfășurare, iar piețele și magazinele sunt pline de legume proaspete, apreciate pentru gustul lor intens. Totuși, modul în care sunt depozitate poate influența semnificativ aroma și textura acestora, iar specialiștii spun că frigiderul nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. Cultivatorul de roșii Matt Hau recomandă ca roșiile întregi și bine coapte să fie păstrate la temperatura camerei, într-un loc ferit de razele directe ale soarelui. Potrivit acestuia, temperaturile scăzute afectează calitatea fructelor și le diminuează gustul.

Ce trebuie să știi dacă vrei să depozitezi roșiile pe timpul verii. De ce nu este recomandat frigiderul

Specialistul explică faptul că frigul încetinește procesele naturale care contribuie la dezvoltarea aromei, motiv pentru care roșiile își pierd din savoare dacă sunt refrigerate prea devreme.

„O roșie rece nu are un gust la fel de bun ca o roșie la temperatura camerei”, spune Matt Hau.

Acesta recomandă ca roșiile să fie așezate pe blatul din bucătărie sau într-un alt loc răcoros, la temperatura camerei, „pentru cea mai bună aromă și textură”. Singura condiție este să nu fie expuse direct la soare.

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Pentru cea mai bună experiență, roșiile coapte ar trebui consumate în două până la cinci zile de la cumpărare.

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Sursa foto: dreamstime.com

Când este indicat să fie puse la frigider

Există însă situații în care frigiderul devine cea mai bună soluție. Dacă nu intenționezi să consumi roșiile în următoarele zile, refrigerarea poate încetini procesul de coacere și le poate prelungi perioada de păstrare.

În schimb, roșiile deja tăiate nu ar trebui lăsate la temperatura camerei. Acestea trebuie introduse imediat în frigider pentru a evita alterarea.

Matt Hau recomandă ca jumătățile de roșii să fie așezate cu partea tăiată în jos într-un bol de sticlă sau într-un recipient cu închidere etanșă, care apoi să fie păstrat în frigider.

Greșeala care usucă roșiile

Specialistul atrage atenția și asupra unei greșeli frecvente: depozitarea roșiilor tăiate fără protecție, direct pe raftul frigiderului.

„Se va deshidrata destul de repede în frigider. A doua zi va fi mai degrabă o roșie pastoasă, în loc de una suculentă”, avertizează cultivatorul.

Pentru a păstra gustul și textura cât mai mult timp, roșiile întregi sunt cel mai bine păstrate la temperatura camerei, iar frigiderul ar trebui folosit doar pentru cele foarte coapte sau pentru cele deja tăiate.

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