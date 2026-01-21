Locuitorii din nordul județului Ilfov vor metrou. Petiție pentru demararea urgentă a lucrărilor

Mai mulți locuitori și persoane care tranzitează nordul județului Ilfov, din comune precum Tunari, Voluntari sau Dămieni, au lansat o petiție online prin care cer autorităților măsuri ferme pentru îmbunătățirea mobilității și conectării cu Bucureștiul.

Locuitorii și persoanele care tranzitează constant zona de nord a județului Ilfov au inițiat o petiție prin care solicită autorităților luarea unor măsuri pentru sporirea mobilității. Aceștia cer implementarea rapidă a soluțiilor de transport public de capacitate mare.

Semnatarii petiției susțin că lipsa conectivității eficiente între nordul Ilfovului și București afectează calitatea vieții în zonă. Ei subliniază necesitatea unor intervenții concrete pentru a facilita deplasările zilnice ale locuitorilor și navetiștilor.

Locuitorii și persoanele care tranzitează comunele Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și localitățile învecinate semnalează probleme majore de mobilitate. Aceștia atrag atenția asupra lipsei unor soluții rapide de transport public de capacitate mare și a absenței unei conexiuni directe la rețeaua de metrou.

În prezent, deplasarea către București, inclusiv către centrele principale de business, durează mult, iar accesul dificil la stațiile existente îi determină pe mulți să folosească mașina personală. Semnatarii petiției subliniază că traficul crescut și timpul pierdut zilnic afectează calitatea vieții în zonă.

Petiția inițiată pe 20 ianuarie 2026, care a strâns până acum 315 semnături, solicită autorităților includerea zonei de nord a județului Ilfov în planurile de dezvoltare a rețelei de metrou. Semnatarii cer demararea sau actualizarea analizelor necesare, prioritizarea investițiilor și îmbunătățirea accesului la stațiile existente, precum Pipera.

De asemenea, locuitorii cer publicarea unui calendar clar cu etape, finanțare și responsabilități, precum și actualizări periodice privind progresul proiectelor. Aceștia subliniază necesitatea unor soluții rapide și eficiente pentru a facilita legăturile între nordul Ilfovului și București.