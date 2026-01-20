Românii au ajuns să plătească taxă că folosească strada. Cât costă și cine beneficiază de reducere

În municipiul Constanța, folosirea străzilor nu este gratuită pentru toată lumea. Pentru anumite categorii de autovehicule, accesul pe drumurile publice este condiționat de plata unei taxe anuale, cunoscută sub numele de taxa de folosire a tramei stradale, notează Capital.

Începând cu anul 2026, contribuabilii care achită integral această taxă pot beneficia de o reducere de 10%, însă doar dacă respectă condiții stricte stabilite de administrația locală.

Anunțul a fost făcut de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, care a explicat clar cine plătește această taxă, pentru ce tip de vehicule se aplică și în ce condiții este acordată reducerea.

Taxa de folosire a tramei stradale se referă la utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanța. Mai precis, ea vizează accesul auto pe anumite străzi sau zone unde circulația este restricționată, inclusiv sectoare cu sensuri interzise sau regim special de trafic.

Această taxă nu se aplică tuturor șoferilor. Ea este destinată persoanelor fizice și juridice care dețin utilaje sau autovehicule concepute și construite pentru transportul materialelor de construcții sau al altor tipuri de mărfuri. Condiția esențială este ca aceste vehicule să folosească drumurile publice din municipiu și să fie încadrate în categoria celor pentru care se datorează taxa de folosire a tramei stradale.

Prin „tramă stradală” este definită întreaga rețea de străzi și căi de comunicare dintr-o localitate. Cu alte cuvinte, plata acestei taxe înseamnă achitarea unui tarif pentru dreptul de a utiliza infrastructura rutieră a orașului cu vehicule considerate cu impact ridicat asupra traficului și carosabilului.

Pentru anul 2026, contribuabilii pot plăti integral taxa de folosire a tramei stradale și pot obține o reducere de 10%. Această reducere nu este automată și nu se aplică tuturor situațiilor.

SPIT Constanța precizează că reducerea de 10% este valabilă doar dacă taxa este achitată integral pentru perioada 01.01.2026 – 31.12.2026. În plus, reducerea se aplică exclusiv autorizațiilor emise până la data de 31 ianuarie 2026. Autorizațiile eliberate după acest termen nu mai beneficiază de bonus, chiar dacă plata se face integral.

Astfel, momentul solicitării autorizației devine esențial pentru cei care doresc să plătească mai puțin pentru folosirea străzilor din Constanța.

Taxa se aplică persoanelor fizice și juridice care utilizează drumurile publice cu vehicule destinate transportului de materiale de construcții sau alte mărfuri. Nu contează doar tipul de vehicul, ci și faptul că acesta circulă pe străzile municipiului și intră în categoria celor supuse taxării.

Autorizația obținută prin plata acestei taxe permite accesul pe străzile incluse în trama stradală, însă nu elimină obligația de a respecta reglementările de circulație sau eventualele restricții impuse de autorități.

Pentru plata taxei de folosire a tramei stradale, SPIT Constanța pune la dispoziție mai multe variante. Contribuabilii pot achita online, direct pe site-ul instituției, prin platforma ghișeul.ro sau prin serviciile de Internet Banking.

Clienții Banca Transilvania pot utiliza ordinul de plată predefinit prin Internet Banking BT. De asemenea, taxa poate fi achitată direct de pe telefonul mobil, prin aplicația eTax Mobile – SPIT, disponibilă în App Store și Google Play Store.

Pentru cei care preferă plata la ghișeu, taxa poate fi achitată prin ordin de plată, cu beneficiar Primăria Municipiului Constanța, sau în numerar ori cu card bancar la orice agenție fiscală SPIT. Plata în numerar este posibilă și la stațiile OMV Petrom prin serviciul Westaco Express, la agențiile Garanti Bank și la toate oficiile Poșta Română.

Prin taxa de folosire a tramei stradale, administrația locală tratează accesul anumitor vehicule pe străzile orașului ca pe un serviciu public contra cost. Reducerea de 10% pentru plata integrală în 2026 este un stimulent financiar pentru cei care își achită obligațiile din timp, dar și un semnal clar că folosirea infrastructurii urbane vine cu un preț.

Pentru contribuabilii vizați, anul 2026 aduce nu doar obligația de a plăti pentru a circula pe străzile Constanței, ci și posibilitatea de a reduce costul, dacă respectă termenele și condițiile impuse de autorități.