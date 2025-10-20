Monden

Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva

Lidia Buble/ Sursa foto Captură video Instagram
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a făcut recent furori pe rețelele sociale, povestind o întâmplare mai puțin obișnuită care i s-a întâmplat după ce a mers la cumpărături. Sezonul rece a determinat-o pe cântăreață să caute articole vestimentare noi, iar atenția i-a fost atrasă de o pereche de dresuri roșii.

Crezând că sunt ideale pentru a-i completa ținutele de toamnă, Lidia a plecat acasă cu achiziția, fără să bănuiască surpriza care o aștepta.

Lidia Buble, țeapă la cumpărături

Abia când i-a desfăcut, artista a realizat că dresurile erau mult mai mari decât se aștepta – atât de lungi încât îi ajungeau până aproape de umeri. Umorul ei a transformat situația într-un moment savuros, pe care a împărtășit-o imediat fanilor.

„Eu ce fac cu ăștia? Mi-am luat o pereche de ștrampi, și nu am văzut așa ceva… Cred că ăsta e fularul sau o salopetă. Cine are picioarele până aici? Eu am 1,65 m și nu-mi ajung!”, a povestit artista în timp ce își arăta „dresurile gigantice”.

Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma
Lidia Buble

Lidia Buble. Sursa foto Instagram

„M-au prostit”

Prietenii ei au fost la fel de amuzați de situație: „Vai, Lidi!”. Lidia Buble a încercat să găsească o întrebuințare alternativă pentru dresurile neobișnuite, glumind că le-ar putea folosi ca fular sau chiar ca o salopetă de toamnă.

„M-au prostit! Am zis că sigur o să am succes cu ei. Îmi țin de frig la urechi, îi trag până aici. Și așa-s normali, că se întind! Ăsta-i costum de Halloween!”, a adăugat artista pe Instagram, stârnind râsul fanilor.

Lidia Buble

Lidia Buble. Sursa foto: Instagram

Fanii s-au amuzant copios

Cântăreața este cunoscută nu doar pentru talentul ei muzical, ci și pentru naturalețea și umorul cu care interacționează cu publicul. Fanii s-au amuzant copios și au distribuit clipurile în care Lidia se confrunta cu dresurile „gigantice”. Aceștia i-au scris în comentarii că este foarte amuzantă și că s-au confruntat cu situații asemănătoare.

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
