Justitie Liderul PSD Cluj Napoca nu poate opri războiul online cu fosta concubină







Liderul PSD Cluj Napoca, Ioan Ovidiu Săcară, pierde, în apel, procesul cu fosta concubină, Silvia Udroiu. Acesta obținuse la Tribunalul Cluj o hotărâre prin care femeia trebuie să renunțe la toate posturile unde era subiect. Și la fotografiile unde apăreau împreună cu copilul lor.

Inițial, a obținut ordonanță președințială ca femeia să nu mai facă postări care-i încălcau reputația

Curtea de Apel Cluj a hotarât miercuri, 4 iunie, că "admite apelul declarat de pârâta Udroiu Silvia împotriva sentinţei civile nr. 210 din 17.04.2025 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul nr. 4610/211/2025 pe care o schimbă. În sensul că respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Săcară Ovidiu - Ioan în contradictoriu cu pârâta Udroiu Silvia. Obligă reclamantul la plata în favoarea pârâtei a sumei de 4165 lei. Cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge apelul declarat de către reclamantul Săcară Ovidiu-Ioan împotriva aceleiaşi sentinţe... Definitivă".

Silvia Udroiu făcuse apel la hotarârea prin care Tribunalul Cluj o obligase să înlăture postările de pe conturile sale de socializare. Erau postări care făceau referire la fostul său partener Ovidiu Ioan Săcară. Atunci Tribunalul Cluj a hotarât că "admite în parte cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale astfel cum a fost formulată de către reclamantul SĂCARĂ OVIDIU-IOAN, în contradictoriu cu pârâta UDROIU SILVIA. Obligă pârâta ca până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 32114/211/2024 să înlăture provizoriu postările publice... Dar şi fotografiile de pe contul său de Facebook/Meta şi Instagram în care apare reclamantul. Să înceteze să posteze în spaţiul public ... alte postări cu conţinut defăimător la adresa reclamantului, de natură să încalce drepturile sale la onoare, reputatie, demnitate si viată privată. Respectiv fotografii cu reclamantul în lipsa consimţământului său în acest sens".

Hărțuire online, prejudicii de imagine

Dosarul 32114/211/2024 are ca obiect acțiune în răspundere delictuală, iar Ioan ovidiu săcară e reclamant. Dosarul a fosrt înregistrat pe rolul intanței pe 30.12.2024.Cei doi foși parteneri se judecă pentru hărțuire online, prejudicii de imagine, încălcarea vieții private. Ovidiu Săcară a susținut că a fost ținta unei campanii agresive de denigrare, condusă de fosta sa parteneră. Totul după ce a publicat pe conturile sale de Facebook și Instagram comentarii și fotografii în care apar atât liderul PSD Cluj, cât și copilul lor minor, fără consimțământul acestuia. Femeia l-ar fi acuzat pe bărbat de abandonul propriului copil, de ipocrizie politică și de lipsă de implicare familială.

„Nu este în stare să fie aproape de propriul copil. Pe care a ales să abandoneze deşi are vârsta de doar 4 luni!!! Promite ca va fi aproape de oameni si ca va lupta pentru un viitor mai bun pentru toti clujenii…De 3 saptamani a uitat drumul spre casă. Și a uitat de existenta propriului copil, nu a dat un mesaj să întrebe dacă are nevoie de ceva si face promisiuni oamenilor!!! Sictir! Rusine Ovidiu Săcară !!!! Rusine PSD Cluj-Napoca ca promovati asemenea oameni in organizatie”, scria într-un comentariu Silvia Udroiu, citată de clujust.ro

Fosta concubină a liderului PSD Cluj spune că bărbatul a bătut-o

După o perioadă de tăcere, femeia a contactat presa locală din Cluj-Napoca. Și a declarat că Ovidiu Săcară este un om violent. Femeia a susținut că a depus probe în aceste dosare, înregistrări video și audio, din care rezultă că a fost victima violenței domestice.

”Eram în vacanță în Malta, prin august. La un moment dat am avut niște discuții în contradictoriu și a început să dea în mine și să mă agreseze, cu palmele. Când nu îi convenea ceva începea să devină agresiv. M-a bătut de două ori. Am avut vânătăi pe față și pe braț. Nu și-a cerut scuze niciodată”, a spus Silvia Udroiu pentru foiatransilvana.