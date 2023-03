Reprezentanții PSD Cluj, după ce patru membre ale filialei s-au bătut: „Asemenea evenimente pot doar să ne determine să ne separăm drumurile”

La rândul său, conducerea filialei municipale Cluj-Napoca, din care cele implicate fac parte, a transmis că asemenea evenimente sunt inacceptabile, iar o decizie referitoare la caz va fi luată în curând.

„A fost convocat de urgenţă Biroul Organizaţiei municipale PSD Cluj-Napoca care are competenţă în acest caz. Va analiza acest incident şi va lua măsurile corespunzătoare. Am solicitat toleranţă zero faţă de astfel de fapte şi aplicarea corespunzătoare a Statului PSD”, a transmis președintele interimar clujean Alexandru Cordoş.

Cele două femei au fost sancționate de partid

Sâmbătă, Biroul Permanent Municipal al PSD Cluj-Napoca s-a reunit pentru a discuta disputa dintre femei și pentru a ajunge la o concluzie în ceea ce privește sancționarea acestora. Potrivit reprezentanților PSD, partidul nu poate agrea astfel de comportamente, urmând ca deciziile finale în cazul lor să fie luate în zilele următoare.

„Este greu să treci prin asemenea momente şi să fii atras în centrul unui scandal provocat fără temei. Decizia finală fiind sancţionarea aspră a celor responsabili de prejudiciile aduse atât colegilor, cât şi imaginii şi prestanţei organizaţiei PSD Cluj-Napoca. Nu putem agrea asemenea abordări în organizaţia noastră. Baza acesteia stă în aprecierea reciprocă, colegialitatea, respectul, solidaritatea şi demnitatea. Asemenea evenimente provocatoare generate de către persoane cu vădite tentaţii de violenţă verbală şi fizică pot doar să ne determine să ne delimităm şi să separăm drumurile”.

Social-democrații clujeni au mai transmis că partidul trebuie să ofere un exemplu cetățenilor și tocmai de aceea nu pot fi acceptate așa derapaje individuale, potrivit News.ro.

Membrele PSD Cluj s-au luat la bătaie în sediul partidului

Totul a pornit după ce consilierul local PSD Anca Ciubăncan ar fi ajuns vineri seara, 17 martie, la urgențe, cu răni la cap și coaste rupte, după ce ar fi fost bătută de trei colege de partid în fața sediului. Printre bătăușe ar fi fost Angela Sacaliș și Evelina Milea, președintele organizației de tineret al PSD Cluj.

Totul ar fi pornit după ce Anca Ciubăncan le-a reproșat celor trei că fumează în sediul partidului, un motiv numai bun de a o lua la bătaie.