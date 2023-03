Noi detalii despre bătaia ca în filme de la sediul PSD Cluj. Care a fost motivul încăierării între activistele de partid

Din primele informații, Anca Ciubăncan a fost ar fi fost bătută chiar în sediul PSD Cluj, organizația municipală, de alte trei femei, între care Angela Sacaliș și Evelina Milea, președintele organizației de tineret al PSD Cluj.

Consilierul local PSD Anca Ciubăncan ar fi ajuns vineri seara, 17 martie, la urgențe, cu răni la cap și coaste rupte, după ce ar fi fost bătută de trei colege de partid în fața sediului.

„Fumau ca turcoaicele înăuntru”

Potrivit surselor, consiliera locală le-ar fi reproșat celor trei activiste ale PSD, că fumează în sediul partidului iar acest lucru este ilegal. La scurt timp, aceasta a fost împinsă și în cădere a dat cu capul de asfalt suferind un traumatism cranian.

„Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș mi-a spus să o f** pe mama și pe Aurelia Cristea cu legea ei.

Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să ma trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă. Au venit și polițiștii și cei de la SMURD”, a declarat Anca Ciubăncan.

Ce spune Biroul Organizației municipale Cluj-Napoca

Bătaia dintre activiste va fi analizată de Biroul Organizației Municipale și va fi sesizată Comisia de Etică a PSD Cluj pentru a se lua măsuri împotriva agresoarelor

„Biroul Organizației municipale Cluj-Napoca va analiza în cel mai scurt timp acest incident și va lua măsurile corespunzătoare. De asemenea a fost sesizată Comisia de Etica”, a declarat președintele PSD Cluj, Alexandru Cordoș.

IPJ Cluj: „În după-amiaza zilei de 17 martie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că într-o curte interioră situată pe strada Eroilor, are loc o stare conflictuală între două femei.

Starea conflictuală a fost aplanată, iar polițiștii au oferit femeilor în cauză îndrumări legale, privind dreptul de a formula plângeri penale în termenul prevăzut de lege, la acel moment persoanele refuzând deplasarea la sediul unității de poliție.

Au fost demarate cercetări din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând a fi stabilite toate aspectele de interes pentru cauză”, se aratî în comunicat, potrivit cluj24.ro.