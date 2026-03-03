Liderul pro-rus al PSRM, Igor Dodon, se plânge că ar putea rămâne fără partid: Sunt unii care speră să fiu închis

Republica Moldova. Liderul pro-rus al Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, susține că în interiorul formațiunii s-ar duce o luptă pentru putere și că există persoane care ar aștepta condamnarea sa pentru a-i prelua locul. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune televizată, unde Dodon a vorbit deschis despre tensiunile din partid și despre eventuale scenarii de înlăturare a sa.

Potrivit acestuia, în cadrul PSRM există mai multe tabere care și-ar dori schimbarea conducerii.

„Sunt unii care speră să fiu închis și va fi mai ușor să preia puterea”, a declarat Dodon, adăugând însă că, în opinia sa, „nu există nicio șansă” să fie condamnat.

Afirmațiile vin pe fundalul dosarului penal în care este vizat liderul socialist și care continuă să fie examinat în instanță.

Dodon a respins ideea că ar putea pierde controlul asupra formațiunii și a insistat că tentativele de înlăturare nu vor avea succes, inclusiv din cauza faptului că următorul congres al partidului este programat peste doi ani și jumătate.

„Suntem siguri că vom demonstra înțelepciune ca cel mai puternic partid de opoziție”, a declarat Dodon.

Mesajul său a fost dublat de o adresare directă către oponenții din interiorul formațiunii.

„Eu în următorii 10 ani nu am de gând să plec la pensie. Asta le transmit oponenților mei, inclusiv celor din interior partidului”, a subliniat Dodon.

La o zi după declarațiile televizate, Igor Dodon a revenit cu un mesaj public pe rețelele sociale, în care a susținut că PSRM este supus din nou unor încercări de destabilizare.

„De 15 ani, echipa noastră este supusă tentativelor de a fi divizată și slăbită, iar unii ne prezic constant un sfârșit apropiat. Nu veți reuși. Am găsit mereu în noi forța de a depăși aceste provocări și probleme, rămânând în tot acest timp printre liderii politici. Da, în interiorul partidului pot exista opinii diferite și discuții, acest lucru este firesc pentru o echipă puternică. Sunt convins însă că suntem capabili să soluționăm divergențele, să ne consolidăm și să mergem mai departe împreună”, a scris Dodon.

Ultima dată, Igor Dodon a fost reales președinte al PSRM pe 19 aprilie 2024, în cadrul congresului ordinar al formațiunii.

Liderul PSRM este judecat în dosarul cunoscut public drept „Kuliok”, în care este acuzat că ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc între 600 de mii și un milion de dolari pentru a promova interesele fostului Partid Democrat din Moldova.

Potrivit procurorilor, suma ar fi fost solicitată pentru acoperirea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv salariile angajaților partidului, dar și pentru interese personale. Dodon pledează nevinovat și susține că dosarul ar avea un caracter politic. În cazul unei condamnări, el riscă până la 20 de ani de închisoare.

Dosarul a fost inițiat în primăvara anului 2020, iar în 2022 a fost trimis în judecată. Pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție a ajuns în octombrie 2022. La sfârșitul lunii noiembrie 2025, procesul a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit.