Liderii din Iran și-au exprimat disponibilitatea de a negocia cu Statele Unite

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderii Iranului ar fi transmis semnale privind disponibilitatea de a negocia cu Washingtonul, în timp ce administrația americană urmărește evoluția protestelor din această țară și analizează o serie de opțiuni, inclusiv de natură militară. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unor declarații acordate presei în ultimele zile, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre cele două state, ptrluate de AFP - The National.

Donald Trump a afirmat că oficiali iranieni ar fi luat legătura cu administrația americană pentru a deschide un dialog. „Au sunat ieri”, a spus Trump. „Liderii Iranului vor să negocieze”, a declarat președintele Statelor Unite reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One. El a adăugat: „Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi”.

Aceste declarații vin într-un moment în care relațiile dintre Washington și Teheran sunt marcate de tensiuni diplomatice, sancțiuni economice și reacții internaționale la situația internă din Iran.

Comentariile lui Trump au fost făcute la câteva zile după ce președintele le-a spus reporterilor că Statele Unite „s-ar implica” în cazul în care autoritățile iraniene ar recurge la violențe mortale împotriva protestatarilor. Duminică, liderul de la Casa Albă a declarat că administrația sa monitorizează protestele și analizează posibile opțiuni de intervenție.

„Se pare că au fost uciși oameni care nu ar trebui uciși. Aceștia sunt violenți, dacă îi numiți lideri. Nu știu dacă liderii lor conduc pur și simplu prin violență, dar privim lucrurile foarte serios”, a spus Trump reporterilor.

Potrivit CNN, administrația Trump ia în considerare mai multe variante de răspuns, de la măsuri militare până la extinderea sancțiunilor economice. Acestea ar putea viza persoane-cheie din structurile de putere ale Iranului sau sectoare importante ale economiei, precum energia și sistemul bancar.

„Armata analizează situația, iar noi analizăm niște opțiuni foarte solide. Vom lua o decizie în acest sens”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii suplimentare privind un calendar sau natura exactă a deciziilor.

Anterior, Donald Trump a afirmat că a fost informat în ultimele zile despre mai multe planuri de intervenție și că sunt evaluate diverse opțiuni militare potențiale în Iran. De asemenea, el a menționat posibilitatea unor discuții cu Elon Musk privind facilitarea accesului iranienilor la Starlink, serviciul de internet prin satelit deținut de antreprenorul din domeniul tehnologiei.

Întrebat cum ar reacționa Statele Unite în cazul unui atac iranian asupra bazelor militare americane, Trump a răspuns: „Îi vom lovi la niveluri la care nu au mai fost loviți până acum”.

Situația din Iran și declarațiile liderului american sunt urmărite atent pe plan internațional, în condițiile în care orice escaladare ar putea avea consecințe regionale și globale. Deocamdată, administrația SUA nu a anunțat o decizie oficială privind următorii pași, subliniind că analizele sunt în desfășurare.