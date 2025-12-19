Lia Olguța Vasilescu, despre ancheta din perioada Kovesi–Coldea: Nu am știut cât de grav a fost ce s-a întâmplat în spate

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a vorbit public despre perioada în care a fost anchetată și judecată, descriind contextul în care dosarul său a fost instrumentat. Edilul susține că a fost vorba despre o construcție artificială, realizată într-un climat dominat de presiuni asupra justiției, în anii asociați conducerii Kovesi–Coldea.

Invitată în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea Plus, unde a purtat un dialog cu Anca Alexandrescu, Lia Olguța Vasilescu a susținut că ceea ce a trăit personal confirmă descrierile recente făcute de președinta Curții de Apel București privind existența unor presiuni puternice asupra dosarelor considerate sensibile. Edilul Craiovei a afirmat că a avut indicii cu mult înainte că va intra în vizorul anchetatorilor și chiar că va fi arestată, explicând că acest lucru ar fi fost determinat, în opinia sa, de pozițiile publice asumate și exprimate constant de-a lungul timpului.

„Da, m-am așteptat să fiu arestată, am avut informația cred că cu un an înainte când s-au apucat de dosarul meu, asta pentru că vorbeam ce nu trebuie la televiziuni și deranjam și atunci s-a luat hotărârea ca să mi se facă un dosar”, a spus aceasta, calificând întreaga construcție drept „un dosar fațadă”.

Lia Olguța Vasilescu a susținut că, în perioada respectivă, nu a fost conștientă de amploarea reală a măsurilor de supraveghere la care era supusă. „Nu am știut cât de grav a fost ce s-a întâmplat în spate, în sensul că nu am știut la vremea respectivă că sunt urmărită peste tot, nu am știut că am interceptări nu numai de telefoane, am avut inclusiv în spațiul privat”, a declarat primarul Craiovei. Edilul a mai arătat că dimensiunea interceptărilor a ieșit la iveală mult mai târziu, în momentul în care a studiat dosarul și ulterior, în urma lucrărilor de renovare desfășurate în clădirea Primăriei Craiova.

Conform afirmațiilor sale, lucrările de renovare desfășurate ulterior în clădirea instituției au scos la iveală indicii concrete privind amploarea supravegherii. Lia Olguța Vasilescu a relatat că firma de construcții ar fi identificat o cantitate impresionantă de cabluri instalate în sediul primăriei. „Constructorul mi-a spus că a găsit doi kilometri de cabluri care erau în primărie prin toate birourile. Este explicabil acest lucru pentru că după ce am avut acces la dosar am văzut că se înregistra inclusiv în săli de ședințe în care eu nu călcam”, a declarat edilul.

Pentru a evidenția nivelul la care ajunseseră interceptările, primarul Craiovei a invocat și un episod punctual descoperit în documentele dosarului. „Chiar erau acolo stenograme despre discuții ale unor polițiști care intraseră noaptea în primărie cu paznicul, l-au rugat pe paznic să îi lase să se adăpostească de ploaie și vorbeau despre fotbal. Asta ca să înțelegeți până unde se ajunsese”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a afirmat că presiunile nu ar fi vizat doar propria persoană, ci s-ar fi extins și asupra unor angajați ai instituției. Lia Olguța Vasilescu a susținut că, din informațiile aflate ulterior, unul dintre colegii săi ar fi fost abordat pe stradă și dus într-un hotel pentru a fi supus audierilor. „Am aflat ulterior că au fost colegi de-ai mei din primărie, unul dintre ei luat de pe stradă din fața blocului și dus într-un hotel să fie anchetat, chiar și cu niște forme de tortură asupra lui ca să mă denunțe”, a declarat edilul.

Aceasta a explicat și la ce s-a referit atunci când a vorbit despre „forme de tortură”, menționând că persoanei respective „timp de 7 ore nu i-au permis accesul la toaletă”.

În cadrul emisiunii, Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre acuzațiile formulate de procurori, pe care le-a considerat lipsite de fundament. Edilul a spus că a fost acuzată de patru fapte de luare de mită sub forma unui presupus „capital de imagine”, după ce mai multe blocuri din Craiova au fost văruite înaintea unui festival. „Pentru că am făcut această cerere și s-au văruit blocurile respective s-a considerat că eu ar urma să iau voturi, deci peste o lună erau alegerile”, a declarat aceasta, menționând că la acel moment alegerile nici nu avuseseră loc.

Primarul Craiovei a respins ideea că actualul ministru Radu Marinescu i-ar fi fost avocat pe tot parcursul procesului. „Domnul Radu Marinescu a fost cu mine doar la primele două înfățișări, adică a fost cu mine la DNA deși nu era penalist, dar era singurul avocat pe care îl cunoșteam la vremea respectivă”, a spus Vasilescu, precizând că ulterior dosarul a fost gestionat de alți avocați.

Totodată, aceasta a vorbit despre tentativa de mutare a dosarului la Înalta Curte de Casație și Justiție, susținând că acolo existau complete favorabile acuzării. „Pentru că ei acolo aveau completele groazei, funcționa plicul galben și se dădeau soluțiile pe care și le doreau procurorii”, a afirmat edilul.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că, pe parcursul procesului, a observat semne clare ale unor presiuni exercitate asupra judecătorilor. „Eu sunt convinsă că au fost presiuni pe mai mulți judecători, pentru că am asistat la mai multe scene pe tot parcursul acestui dosar”, a spus ea, amintind situații în care s-au cerut recuzări sau respingerea probelor apărării fără justificări solide.

Totodată, primarul Craiovei a arătat că, în ciuda acestor episoade, a întâlnit și magistrați care au analizat cauza în mod corect și echilibrat. „Eu am trecut prin 8 instanțe cu acest dosar. Și vreau să le mulțumesc tuturor judecătorilor care toți au fost foarte corecți. Și au scris în motivări niște lucruri care cred că dacă s-ar citi, vizavi de cum s-a încălcat dreptul la apărare și cum s-au făcut probele în acel dosar, mulți și-ar pune mai multe semne de întrebare despre cum a funcționat sistemul atunci”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

În încheiere, aceasta a respins categoric ideea potrivit căreia soluționarea dosarului ar fi intervenit din considerente politice într-o etapă ulterioară. „Dosarul meu s-a clasat pe vremea domnului Bologa, nu pe vremea domnului Voineag. A fost ca nuca în perete”, a spus primarul Craiovei, menționând că dosarul a fost instrumentat de procurorul Claudia Roșu.