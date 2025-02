Monden Leonard Miron, de nerecunoscut. Transformare după operație







Leonard Miron este de nerecunoscut deoarece a slăbit foarte mult față de perioada în care era prezentator TV, reușind să piardă nu mai puțin de 60 de kilograme după ce și-a micșorat stomacul.

Leonard Miron a trecut prin transformi drastice

După 14 ani petrecuți departe de România, Leonard Miron a reușit să se afirme într-un domeniu complet diferit de cel care l-a consacrat în țară: televiziunea. În prezent, el deține funcția de director de croazieră și călătorește foarte mult. Recent, a luat decizii drastice pentru a-și îmbunătăți în primul rând sănătatea.

Leonard Miron s-a sus unei operații de micșorare a stomacului, transformându-se complet. După ce a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului, Leonard Miron a reușit să slăbească impresionant 60 de kilograme, devenind aproape de nerecunoscut pentru cei care nu l-au mai văzut din primele etape ale carierei sale.

Operația a făcut-o în Turcia

Având în vedere că a învins o formă de cancer pancreatic și a trecut printr-un preinfarct în timpul pandemiei, Leonard Miron a considerat că această intervenție reprezenta cea mai bună soluție pentru sănătatea sa.

Cu mult umor, fostul prezentator TV a explicat că a luat această decizie după ce a ajuns într-o situație alarmantă: suferise un preinfarct, cântărea 111 kilograme la o înălțime de 1,75 m și purta exclusiv haine de mărimea 3 XL.

Leonard Miron a mai explicat că toată viața s-a scimbat deoarece are un program strict și toată viața trebuie să ia un tratament, plus că are probleme cu părul și pielea.

„Am descoperit o mulțime de lucruri despre mine, că pot să urc munții foarte ușor acum, pentru că am slăbit 60 de kilograme. Am descoperit că pot să alerg, că nu trebuie să termin totul din farfurie. Viața s-a schimbat foarte mult, evident că trebuie să înțeleg că până la sfârșitul vieții trebuie să iau medicație, 5 pastile pe care trebuie să le iau în fiecare zi.

Trebuie să realizez că din cauza lipsei de vitamine, de minerale, pe care ți le aduce o alimentație normală, părul are de suferit, pielea, și trebuie să contrabalansezi, iar asta implică niște cheltuieli, creme și suplimente alimentare”, a explicat Leonard Miron într-un interviu pentru cancan.ro.