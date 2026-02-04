Economie

Moldovenii vor plăti mai puțin pentru gaze naturale. Decizia ANRE privind reducerea de peste 2 lei pe metru cub a fost publicată în Monitorul Oficial

Moldovenii vor plăti mai puțin pentru gaze naturale. Decizia ANRE privind reducerea de peste 2 lei pe metru cub a fost publicată în Monitorul Oficial
Republica Moldova. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind micșorarea tarifelor la gazele naturale a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru gazele naturale.

Prețul final este acum de 14,42 lei pentru un metru cub, față de 16,74 lei anterior, ceea ce înseamnă o reducere de 2 lei și 32 de bani pentru fiecare metru cub consumat.

ANRE a explicat că principalul motiv al diminuării prețurilor este scăderea costului de achiziție a gazelor naturale pe piețele externe. Pentru anul 2026, prețul mediu anual estimat de procurare a gazelor este de aproximativ 404 euro pentru 1.000 de metri cubi, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 17% față de nivelul de anul trecut.

Sursa foto: Monitorul Oficial

În plus, la calcularea tarifelor au fost incluse corecții financiare rezultate din încasări în exces acumulate la începutul anului 2026. Sumele totale, de peste 330 de milioane de lei, vor fi returnate consumatorilor prin reducerea prețurilor pe perioada februarie–decembrie 2026.

Reduceri și pentru alte categorii de consumatori

ANRE a stabilit tarife mai mici și pentru alte categorii de consumatori. Gazele livrate prin rețelele de înaltă presiune vor costa aproximativ 10 lei/m³ cu TVA, iar cele prin rețelele de medie presiune – circa 11,4 lei/m³ cu TVA. Ambele categorii beneficiază de reduceri semnificative comparativ cu prețurile precedente.

Anterior, unele formațiuni din opoziție au cerut ca noul tarif la gaz să fie retroactiv și să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie. În replică, ANRE a precizat că acest lucru nu este posibil, având în vedere că legea nu permite modificarea tarifelor pentru perioada deja consumată.

Ultima ajustare a prețurilor pentru consumatorii finali fusese aprobată la sfârșitul lunii noiembrie 2024. Această reducere reprezintă un sprijin real pentru gospodării, contribuind la scăderea facturilor lunare pentru energie.

Aragaz

Aragaz. Sursa foto Pixabay

Facturi mai mici la căldură

Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen până joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Constantin Borosan, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.

Precizăm că, în prezent, locuitorii capitalei achită 2.510 lei pentru o gigacalorie, iar consumatorii din nordul țării plătesc 2.126 de lei pentru o gigacalorie. Ultima oară, tariful la energia termică livrată consumatorilor din Chișinău a fost majorat cu aproximativ 700 de lei, iar la Bălți - cu puțin peste 300 de lei.

Modificarea a fost făcută la începutul lunii ianuarie 2025, după ce tariful la gazele naturale a crescut, la sfârșitul anului 2024, cu 27%.

