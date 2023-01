Întâlnire de gradul trei în showbiz. Iubitul lui Leonard Miron, față în față cu fosta parteneră

Leonard Miron și Miguel formează un cuplu de 22 de ani, dar fostul prezentator TV s-a iubit în trecut și cu femei. Cei doi au renunțat la vacanțele de lux și au petrecut sărbătorile la Pitești, alături de fosta parteneră a omului de televiziune.

Mai mult, Leonard Miron a decis că este momentul ca Miguel să-i cunoască fosta iubită din liceu chiar de Revelion. Acesta nu și-a mai ascuns trecutul și a recunoscut că a rămas în relații bune cu femeia cu care s-a iubit acum 22, dar că nu mai există atracție.

Unde și-a petrecut sărbătorile Leonard Miron

„Aseară am fost invitați la fosta mea iubită din liceu. Am rămas în foarte buni prieteni, iar aseară ne-au oferit o seară tradițional românească. Am început să mâncăm la ora 14:00 și ne-am oprit seara, la 23:00”, a spus Leonard Miron.

Înainte de Revelion, fostul prezentator a avut timp să treacă și pe la mormântul părinților lui. În trecut, el era mult mai ocupat în această perioadă.

„Eu de obicei, vin în februarie, să le fac parastasul alor mei, dar anul acesta fiind aici, ne-am dus la cavoul familiei și am avut așa o „discuție” cu ai mei, că așa e când începi anul, trebuie să îi am pe toți împreună. A fost un lucru absolut senzațional. Aseară după ce am mâncat și după zilele astea petrecute la Pitești că dacă aș acumula cunoștințe și informații cu viteza cu care pun kilogramele, aș fi luat trei Premii Nobel”, a mai spus fostul prezentator TV.

Planuri mari în 2023

Leonard Miron a mai declarat că urmează să devină direct de croazieră și că este gata să le arate turiștilor magia României.

„Sunt foarte mândru, pentru că în 2023, pentru compania de croazieră la care lucrez, o să încep o croazieră în premieră (…) O să fiu primul director de croazieră care le va arăta americanilor Canalul Dunăre – Marea Neagră. Croaziera va începe în Viena și se va termina la Constanța”, a mărturisit Leonard Miron, potrivit Spynews.