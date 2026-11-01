Lazio Roma a obținut duminică o victorie importantă în etapa a zecea din Serie A, impunându-se cu 2-1 în fața formației Cagliari, pe Stadio Olimpico. Rezultatul propulsează echipa romană pe prima poziție a clasamentului, în timp ce Frosinone a câștigat cu 2-0 duelul cu Torino, într-un meci în care Daniel Bîrligea a fost introdus în prima repriză.

Lazio a fost condusă pe teren propriu, după ce Nzola a deschis scorul pentru Cagliari în minutul 20. Gazdele au reușit însă să restabilească egalitatea înainte de pauză. Gustav Isaksen a înscris în minutul 36 și a stabilit scorul primei reprize, 1-1.

În partea secundă, formația pregătită de Gattuso a continuat să caute golul victoriei, iar reușita decisivă a venit în minutul 83. Andrea Pinamonti a marcat și a adus cele trei puncte echipei sale, care s-a impus astfel cu 2-1.

Succesul îi permite lui Lazio să ajungă la 28 de puncte și să urce pe primul loc în Serie A. Inter Milano ocupă poziția secundă, cu trei puncte mai puțin. De cealaltă parte, Cagliari rămâne pe locul 11, cu 13 puncte acumulate după zece etape.

Într-o altă partidă disputată în cadrul aceleiași etape, Frosinone și-a continuat seria rezultatelor pozitive și a învins-o pe Torino cu scorul de 2-0.

Gazdele au deschis scorul imediat după pauză, în minutul 48, prin Fares Ghedjemes. Al doilea gol a venit în al treilea minut al prelungirilor, când Giacomo Calo a înscris și a stabilit rezultatul final.

Daniel Bîrligea a intrat pe teren în minutul 30, înlocuindu-l pe Raimondo, care s-a accidentat. Fotbalistul a primit nota 7,1 pentru evoluția sa în partida cu Torino.

După acest succes, Frosinone ocupă locul al șaselea în clasamentul din Serie A, cu 20 de puncte. Torino se află pe poziția a zecea, cu 13 puncte.