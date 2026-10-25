Un apel la echilibru, într-o Europă în care extremismul câștigă teren, și o întrebare despre viitor: cum poate politica să rămână în slujba oamenilor? Acestea au fost printre mesajele primei conferințe „Dialoguri pentru Viitor”, organizată de Partidul Umanist Conservator Liberal sâmbătă, 24 octombrie 2026.

Lavinia Șandru, președinta Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUCL, a susținut necesitatea revenirii la valori și a unei legături mai strânse între deciziile politice și nevoile cetățenilor.

„Vedem astăzi cât de multă nevoie este de ideile conservatoare, în contextul a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În toată Europa, vedem cum extremismul câștigă teren, pentru că proiectul european, de la unul dedicat oamenilor, a ajuns în unele situații să fie împotriva lor și aici mă gândesc direct la ce s-a întâmplat în pandemie. Avem nevoie de echilibru, înțelepciune și o întoarcere la valorile adevărate”, a declarat Lavinia Șandru.

Conferința, desfășurată sub tema „Relevanța ideologiilor clasice în mediul transformațional actual”, a adus în discuție impactul inteligenței artificiale, viitorul muncii, protejarea familiei și presiunile economice asupra antreprenorilor.

Daniel Florea, avocat, fost judecător și lider al PUCL București, a criticat clasa politică și a pledat pentru implicarea tinerei generații.

„Clasa politică de astăzi este complet depășită. Și pentru a o schimba avem nevoie de implicarea tinerei generații, care să reușească să transforme toată această zonă într-una care îi slujește cu adevărat pe oameni”, a afirmat acesta.

Dificultățile mediului de afaceri au fost abordate de Anca Gadea, antreprenoare și președinta PUCL Tineret București. Aceasta a criticat povara fiscală și a susținut că presiunea taxelor împinge antreprenorii către optimizarea fiscală, cu efecte inclusiv asupra veniturilor colectate de stat.

O altă temă a fost concentrarea puterii tehnologice și economice. Alexandru Crișan, secretar general adjunct al PUCL și moderatorul conferinței, a pus în discuție consecințele controlului exercitat de un număr restrâns de companii asupra informației.

„Dacă puterea asupra informației este în mâna unui număr infim de companii, oare mai putem vorbi cu adevărat despre o economie de piață sau vorbim despre monopol?”, a întrebat acesta.

Mihai Coca-Constantinescu, doctorand în dreptul tehnologiei și președintele PUCL Tineret, a subliniat necesitatea depășirii polarizării și a găsirii unor răspunsuri la provocările actuale.

„Trăim astăzi într-o atmosferă a extremelor și nu doar de dreapta. Și este nevoie să ne regăsim centrul, pentru a putea face față tuturor provocărilor pe care le avem și celor care urmează”, a declarat acesta.

Prin seria „Dialoguri pentru Viitor”, PUCL își propune să creeze un cadru de dezbatere în care principiile politice să fie discutate în raport cu problemele concrete ale societății. Potrivit organizatorilor, progresul economic și tehnologic trebuie să fie însoțit de respectarea libertății, protejarea demnității umane și responsabilitate față de familie și comunitate.