Ministrul Muncii, Florin Manole, îl consideră pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu un pericol pentru România, nu doar pentru PSD. Întrebat pe cine vede drept o amenințare mai mare pentru partid, pe Ilie Bolojan sau pe Călin Georgescu, oficialul l-a indicat pe cel din urmă.

„Călin Georgescu. Pentru România, nu pentru PSD. Și pentru PSD, dar pentru România în general. V-am spus mai devreme, extremismul de dreapta este un pericol mult subevaluat în această țară. Foarte mult subevaluat”, a spus el.

Declarațiile ministrului Muncii vin după ce Curtea de Apel București a hotărât, vineri, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în arest preventiv.

Instanța a admis contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT și a anulat hotărârea Tribunalului București, care acceptase inițial înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

În soluția pronunțată, judecătorii au respins solicitarea inculpatului de schimbare a măsurii preventive.

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție- DIICOT impotriva incheierii din camera de consiliu pronunțate de judecatorul de drepturi si libertăți al Tribunalului Bucuresti - Sectia I Penala. Desfiinteaza in totalitate incheierea contestata si, pe fond, rejudecand: Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului- inculpat de înlocuire a masurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu.(…) Definitivă”.

Decizia a fost luată de un complet de divergență, după ce cei doi judecători care au analizat contestația DIICOT nu au ajuns inițial la un acord.

După hotărârea instanței, Călin Georgescu a transmis că își menține încrederea în magistrații care își exercită atribuțiile în conformitate cu legea și cu propria conștiință.

„Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, arată o postare de pe contul oficial al lui Georgescu.