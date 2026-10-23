Protestul susținătorilor lui Călin Georgescu, ținta unei dezinformări. Ce a transmis Jandarmeria Română

Jandarmeria Română a anunțat că imaginile distribuite pe rețelele sociale și asociate manifestației desfășurate în aceeași zi în fața Curții de Apel București sunt false. Potrivit instituției, materialele au fost generate cu inteligența artificială și prezintă o acțiune care nu a avut loc nici la protestul respectiv, nici la vreun alt eveniment.

Jandarmeria Română a dezmințit autenticitatea unor imagini apărute în mediul online, care au fost prezentate în mod eronat ca provenind de la protestul organizat vineri în fața Curții de Apel București. Reprezentanții instituției au anunțat că materialele au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și au fost asociate manifestației pentru a induce publicul în eroare.

Potrivit Jandarmeriei Române, scenele prezentate în materialele distribuite pe internet nu corespund unor evenimente reale. Instituția a transmis că acțiunea ilustrată nu s-a desfășurat nici la manifestația de vineri de la Curtea de Apel București și nici în cadrul unui alt eveniment.

„Precizăm că imaginile sunt false, iar o astfel de acţiune nu a avut loc nici la protestul de azi de la Curtea de Apel Bucureşti, nici la alt eveniment. Imaginile sunt generate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi sunt asociate în mod eronat cu adunarea publică care s-a desfăşurat astăzi în faţa Curţii de Apel Bucureşti, această încercare având scopul de a dezinforma şi de a induce în eroare opinia publică”, transmit, vineri după amiază, reprezentanţii Jandarmeriei Române.

În urma apariției imaginilor, Jandarmeria Română a avertizat asupra riscurilor generate de distribuirea materialelor false pe platformele de socializare.

Reprezentanții instituției le-au recomandat utilizatorilor să manifeste prudență atunci când întâlnesc fotografii sau alte materiale care prezintă situații suspecte. De asemenea, Jandarmeria a solicitat ca astfel de materiale să fie raportate imediat după identificare, recomandând cetățenilor să le „semnaleze de urgenţă atunci când apar”.

Instituția a insistat și asupra necesității verificării informațiilor prin consultarea surselor oficiale.

Totodată, utilizatorii rețelelor sociale au fost îndemnați să nu distribuie mesaje sau imagini neadevărate, deoarece acestea pot contribui la răspândirea dezinformării și la inducerea în eroare a opiniei publice.