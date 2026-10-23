Politica

Călin Georgescu ar putea avea un înlocuitor surpriză la alegerile prezidențiale. Scenariul avansat de Elena Udrea

Călin Georgescu ar putea avea un înlocuitor surpriză la alegerile prezidențiale. Scenariul avansat de Elena UdreaCalin Georgescu. Sursa foto: Facebook/AUR
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Din cuprinsul articolului

Elena Udrea a vorbit despre posibilitatea ca soția lui Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidențiale, în situația în care fostul candidat nu ar putea participa. Fostul ministru și-a argumentat opinia prin aparițiile publice ale Cristelei Georgescu și prin reacțiile susținătorilor soțului acesteia.

Elena Udrea, despre o posibilă candidatură a Cristelei Georgescu

Elena Udrea consideră că soția lui Călin Georgescu ar putea beneficia de sprijin electoral dacă ar decide să intre în cursa pentru Președinția României. Fostul ministru a spus că a remarcat prezența tot mai frecventă a Cristelei Georgescu în spațiul public, dar și modul în care aceasta este primită de simpatizanții soțului său.

În opinia Elenei Udrea, Cristela Georgescu are capacitatea de a comunica public și propriile idei despre conducerea țării. Fostul ministru consideră că aceste calități, alături de susținerea de care se bucură în rândul simpatizanților lui Călin Georgescu, ar putea conta în eventualitatea unei candidaturi.

Udrea a spus că a urmărit reacțiile oamenilor la aparițiile Cristelei Georgescu și că a observat un sprijin care nu se limitează doar la fostul candidat prezidențial.

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„Cred că ar putea să candideze dacă se și gândește la asta și cred că ar avea susținătorii lui Călin Georgescu. Am observat reacția publicului, acea efuziune și susținere și față de ea nu doar de el. E o doamnă elegantă. Sunt sigură că ar merge cu doamna Cristela Georgescu, mai ales în contextul în care Călin Georgescu ar fi arestat în continuare”, a afirmat Elena Udrea în emisiunea „Subiectul Zilei”.

Elena Udrea

Elena Udrea. Sursă foto: Captură video

Ce spune Elena Udrea despre posibilitatea ca soția lui Călin Georgescu să ajungă în atenția procurorilor

În aceeași emisiune, Elena Udrea a fost întrebată dacă se așteaptă ca și Cristela Georgescu să fie vizată de anchete ale procurorilor.

Fostul ministru a spus că speră să nu se ajungă într-o asemenea situație. Aceasta consideră că eventuale demersuri judiciare împotriva soției lui Călin Georgescu ar putea fi interpretate ca o încercare de îndepărtare a familiei din viața politică.

„Ar fi pentru toată lumea evident că este o acțiune strict îndreptată împotriva familiei Georgescu pentru a fi scoși cu totul din jocul politic”, a susținut aceasta.

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