Elena Ceaușescu a trăit o viață marcată de o ascensiune fulminantă și încheiată cu o prăbușire fulger. A trăit transformările pe care România le-a cunoscut în perioada interbelică, în perioada războiului. Au urmat perioada stalinistă și perioada comunistă. Era căsătorită de 18 ani cu Nicolae Ceaușescu atunci când acesta a devenit șeful partidului și de 20 de ani, când a preluat și conducerea României. Treptat, și-a confecționat propria biografie, reușind la mijlocul anilor 70 să se apropie de statutul de al doilea om în partid și în stat. A fost un statut pe care și l-a păstrat până la finalul carierei politice și al vieții. Personalitatea sa este asemeni unei hărți a secretelor pe care ne propunem să o descifrăm de-a lungul mai multor episoade.

Despre Elena Ceaușescu nu se știe exact data nașterii. În documentele oficiale apar datele de 7 ianuarie 1916, respectiv 7 ianuarie 1919. S-a născut ca Lenuța Petrescu, în comuna Petrești din județul Dâmbovița. Un fapt mai rar în familiile rurale interbelice, nu a mai avut decât un frate mai mare, pe Gogu Petrescu.

Cu ajutorul său, va ajunge în adolescență la București. Avea aproape 16 ani. Era o vârstă la care, de obicei, fetele de la țară se căsătoreau. Nu se știe de ce Elena Ceaușescu nu a fost atrasă de băieții din sat. O primă chestiune a fost legată de faptul că tatăl ei, Nae Petrescu era atât țăran cât și mic comerciant. S-a spus că mama ei, Alexandrina Petrescu ar fi lucrat ca fată în casă la un boier local. El i-ar fi asigurat zestrea și ar fi nășit-o când s-a măritat cu Nae Petrescu.

Apropiați ai familiei Petrescu, rude, susțin că Nae Petrescu avea și han, cârciumă, prăvălie, arenda pământul pe care-l deținea. Însă, ar fi cochetat cu comuniștii, simțind vremurile care vin. De asta ar fi fost de acord ca fiul si fiica sa să ajungă la București. Gogu era deja implicat în mișcarea ilegalistă, ca și soția sa, evreică de origine. Elena Ceaușescu va sta la ei și se va angaja.

În biografiile liderilor comuniști, apar momente necunoscute suficient. Mama lui Stalin fusese servitoare la un mare boier care i-ar fi obținut bursa la Seminarul Teologic din Tbilisi, fiului ei. Mama Elenei Ceaușescu avusese același statut. S-a vehiculat chiar ca Elena să fi fost fiica nelegitimă a boierului care ar fi aranjat căsătoria pentru Alexandrina. Poate și de asta, nu concordă datele biografice, poate de asta, a fost fascinantă de putere.

Elena Ceaușescu ar fi ajuns membră a PCdR în 1937, la 18 ani (sau la 21 ani, în funcție de anul nașterii). Mai târziu, însă Constantin Pârvulescu, șeful Comisiei de Revizie nu îi va recunoaște anii de ilegalitate, ea fiind recunoscută ca menbru de partid la momentul 23 august 1944. Ascensiunea ei la putere ascunde multe ”pete albe”. A reușit să nu ajungă după gratii, deși fratele ei a ajuns acolo.

Despre Elena Ceaușescu se spune că ar fi avut relații inclusiv cu ofițeri germani în Bucureștiul aflat în război. S-a mai spus că la Petrești, unul din primii iubiți ar fi fost tatăl marelui naist Gheorghe Zamfir. Cert este că în 1943, se putea întâlni în case conspirative cu deținutul Nicolae Ceaușescu în București, păzită de gardienii care-l duceau pe deținut la tratament dentar. A fost descoperită și scoasă din munca ilegalistă. Ceaușescu a primit și el avertisment. Elena, tot timpul războiului nu a mai făcut altceva decât să meargă la Lagărul Târgu Jiu unde erau Nicolae Ceaușescu și fratele ei, Gogu Petrescu.

A fost o agentă a Siguranței? Nu se știe, deși opinii în acest sens au existat. A participat la acțiuni ilegaliste. Ca muncitor la o fabrică de țesături (Jacqard, ca muncitor repansator). ea a ajuns în 1939, „Regina Muncii”, pe Strada Veseliei, în actualul Sector 5 al Capitalei. Activa și în organizația comunistă ilegalistă „Ajutorul Roșu”. ”Ajutorul Roșu” era finanțat de către Comintern, de la Moscova.

Un tânăr ilegalist, deja „prieten” cu beciurile Poliției și anchetele Siguranței, Nicolae Ceaușescu a cumpărat cărțile poștale pe care trebuia votat numele candidatelor votate. Banii ar fi venit de la Eftimie Iliescu, fratele lui Alexandru și unchiul lui Ion Iliescu. Cărțile poștale erau tipărite de „Ajutorul Roșu” iar banii erau folosiți pentru a oferi pachete cu haine, alimente, deținuților comuniști, condamnați politic. Anul 1939 va fi prezentat mai târziu, de puterea comunistă, din punct de vedere al biografiei oficiale, drept momentul în care a început „lupta revoluționară” a „celui mai iubit fiu al poporului” și a „mamei națiunii” din România.

Au existat informații, chiar provenind din rândul familiei extinse Ceaușescu potrivit cărora, până să fie iubita de durată și soția lui Nicolae Ceaușescu, tânăra Lenuța Petrescu, devenită Elena Ceaușescu a fost mai întâi apropiată de Marin, fratele mai mare al lui Nicolae. Despre viața ei înainte de a-l cunoaște pe Nicolae Ceaușescu dar și până la căsătoria cu el, mulți activiști de top ai PCR și demnitari de rang înalt au vorbit în memoriile, interviurile lor.

Deși cumnata sa era evreică de origine, Elena Ceaușescu va deveni o persoană care îi va privi cu ură și respingere pe evrei. A căutat să limiteze de-a lungul timpului legăturile cu ei. Probabil că în sat urmase o școală de croitorie, că lucrase în fabrici de țesătorie, s-a orientat sau a fost orientată spre partea industriei chimice.

A devenit tovarășa Elena Ceaușescu la 23 decembrie 1947. Soțul ei era deja deputat de Olt în Adunarea Deputaților din 1946. Din 1944 până în 1945, fusese șef al UTC, apoi până în 1947, secretar regional de partid în Dobrogea și în Oltenia. În februarie 1948, cei doi vor deveni părinții lui Valentin. Vor mai urma în anii următori, o fată, Zoia și un fiu Nicu. Numai că Elena nu se mulțumea să fie mamă de trei copii și soție de activist. Va încerca să ocupe un post într-o instituție de stat, știut fiind faptul că soțiile activiștilor de partid de nivel regional spre superior aveau șansa aceasta.

Pe Elena Ceaușescu o vom urmări treptat, cum va urca treptele Puterii. Vom descifra secretele aflate pe harta personalității sale. A ajuns să valorifice informații, să se apropie apoi să se îndepărteze de oameni. Avea o abilitate nativă de a selecta anturaje. Până acum, am văzut că a intrat în valul comunist, cumva urmând o tradiție de familie. A căutat să mascheze trecutul de mic „moșier-burghez” al familiei ei, dar și alte controverse biografice, devenite „secret de stat” dinaintea momentului 23 august 1944.