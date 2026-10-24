Premierul spaniol Pedro Sánchez a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă persoanele care caută o locuință, dar și despre măsurile pe care le consideră necesare pentru a limita creșterea prețurilor. Declarațiile au fost făcute în emisiunea de divertisment „La Revuelta”, unde șeful guvernului a abordat una dintre temele importante ale dezbaterii politice, potrivit Mediafax Spania.

Potrivit lui Sánchez, problema accesului la locuințe contribuie semnificativ la inegalitățile economice.

„Există studii care spun că 60% din inegalitatea economică din Spania sunt din cauza imposibilității de a avea acces la o locuință”, a afirmat premierul.

Șeful guvernului spaniol consideră că soluția la criza locuințelor nu se rezumă la construirea unor proprietăți noi. El a amintit că, înaintea crizei financiare, Spania a construit milioane de locuințe, însă acest lucru nu a împiedicat creșterea prețurilor.

„Cheia nu este doar să construim cel mai mare număr posibil de locuințe, ci să fie accesibile ca preț. Cealaltă componentă este reglementarea”, a explicat premierul.

Printre măsurile susținute de Sánchez se numără reglementarea apartamentelor destinate închirierii turistice, creșterea transparenței pe piața chiriilor și protejarea persoanelor vulnerabile care riscă să fie evacuate.

Criza locuințelor se află printre temele importante ale precampaniei pentru alegerile generale programate în Spania la 29 noiembrie 2026. Premierul susține continuarea politicilor de protejare a chiriașilor și a micilor proprietari în fața speculei imobiliare.

Declarația de avere depusă în 2023 arată că Pedro Sánchez deține două locuințe în capitala Spaniei. Prima a fost cumpărată în 1992, înainte de căsătoria cu Begoña Gómez.

A doua proprietate a fost achiziționată în 2008, împreună cu soția sa, fiecare având o cotă de 50%. Documentul indica și existența unui credit ipotecar pentru această locuință, din care premierul mai avea de achitat aproximativ 60.000 de euro la momentul declarării averii.

Pe lângă cele două proprietăți, Sánchez deține două locuri de parcare în Madrid. Unul îi aparține integral, în timp ce al doilea este deținut în coproprietate cu soția sa.

Declarația de avere mai indică venituri anuale de 12.845 de euro din închirierea unor proprietăți.

Documentul depus în 2023 oferă informații și despre economiile și investițiile premierului spaniol. La acel moment, Pedro Sánchez avea aproximativ 20.000 de euro în contul curent.

Portofoliul său includea un plan de pensii evaluat la 105.378 de euro, un fond de investiții în valoare de 81.449 de euro și acțiuni evaluate la 5.104 euro.

În total, aceste economii și investiții financiare însumau aproximativ 211.931 de euro, fără a include valoarea celor două locuințe și a locurilor de parcare. Suma reprezintă o estimare bazată pe valorile din declarația de avere din 2023, nu o evaluare a situației financiare actuale a premierului.