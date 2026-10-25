Echipa finanțată de Gigi Becali traversează o perioadă fastă sub comanda tehnicianului, care a reușit un start magnific de mandat după trei succese consecutive. Cel mai recent triumf a venit chiar în această seară, în derby-ul de pe Arena Națională împotriva rivalei Rapid, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea gazdelor.

Partida a fost una spectaculoasă, deschisă de reușita giuleșteană a lui Filip Stojilkovic. Replica roș-albaștrilor nu a întârziat să apară, fiind condusă magistral de „doppietta” semnată de Aymen Boutoutaou, la care s-au adăugat golurile marcate de Karlo Muhar și Joao Paulo, stabilind scorul final și o victorie obținută în mare stil.

La finalul confruntării, tehnicianul s-a arătat extrem de mulțumit nu doar de rezultatul final de pe tabelă, ci în mod special de atitudinea și reacția elevilor săi pe teren, după un început de mandat considerat sub așteptări.

Tehnicianul a analizat desfășurarea jocului și a explicat public motivele din spatele mutărilor tactice efectuate pe parcursul meciului, recunoscând deschis că David Miculescu a avut o prestație modestă, în timp ce înlocuirea lui Arnold Garita a fost dictată exclusiv de probleme medicale.

În același timp, antrenorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Aymen Boutoutaou, pe care îl consideră un fotbalist de o valoare incontestabilă și de un real folos pentru obiectivele pe termen scurt și lung ale grupării. De asemenea, au fost abordate subiecte sensibile legate de atmosfera din vestiar, planul de a lega serii de victorii până la finalul lunii decembrie, dar și un mesaj de recunoștință pentru suporteri, cărora le-a mulțumit pentru sprijinul constant și energia transmisă din tribune.

„Mă bucur pentru băieți. Primele două meciuri nu au fost exact ce ne doream noi. În prima repriză am jucat mult mai mult decât cei de la Rapid. Am intrat în repriza a doua mult mai bine, am avut și mai multă inițiativă, ne-am dorit mai mult decât ei să egalăm și să câștigăm meciul. Cred eu că acesta este cel mai important lucru și că încrederea jucătorilor va crește de la meci la meci.

David Miculescu nu a fost într-o zi bună astăzi, am fost forțați să-l schimbăm. Au mai fost și alte meciuri în care el nu a jucat la nivelul dorit de noi. E un jucător foarte bun și sunt sigur că va reveni la o formă bună. Aymen e un jucător cu o calitate incredibilă, i-am transmis asta și patronului. E greu să găsești jucători de calibrul acesta. Ne va ajuta cu siguranță să ajungem unde vrem noi.

Discutăm în vestiar, nu se sparg lucruri deocamdată. Sunt și vorbe mai directe, mai dure, dar, în general, la pauză eu nu vorbesc foarte mult. Încerc să le dau libertate jucătorilor. Am două-trei lucruri pe care le spun.

Știu că Garita o să fie criticat, dar e foarte important pentru jocul nostru. Se bate, încearcă să creeze culoare pentru ceilalți jucători. L-am scos pentru că s-a accidentat, a avut un contact cu Kramer și nu mai putea să joace”, a declarat tehnicianul la finalul confruntării.