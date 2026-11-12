Mihai Stoica a decis să pună capăt colaborării cu gruparea roș-albastră și a demisionat din funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Decizia vine în urma unor zile extrem de tensionate, marcate de criticile și atacurile venite din partea patronului Gigi Becali.

La vârsta de 61 de ani, oficialul încheie astfel o etapă lungă alături de clubul bucureștean, unde a activat în două perioade distincte: între 2002 și 2005, respectiv din 2010 și până în prezent. De-a lungul carierei sale în fotbalul românesc, acesta a mai trecut și pe la Unirea Urziceni, în intervalul 2007-2010.

În acest moment, o mutare la o altă formație este exclusă. Această ipoteză a fost întărită recent și de finanțatorul vicecampioanei, care a subliniat loialitatea pe care conducătorul o are față de clubul său și față de el personal.

„Toate cluburile sunt interesate de MM, că e cel mai bun. E cel mai bun și oricine ar vrea să aibă un om ca MM, numai că el nu se va duce niciodată în viața lui la niciun alt club, niciodată! Numai cu mine va lucra sau nu va mai lucra deloc!”, declara Gigi Becali.

Despre planurile sale de viitor, Mihai Stoica a vorbit deschis într-un interviu acordat recent pentru APS Media. El a mărturisit că, odată ce se va retrage din activitatea directă de club, se va concentra exclusiv pe cariera din media, activând deja cu succes ca analist TV.

Răspunzând unei întrebări legate de momentul în care se va gândi la retragere, acesta a explicat:

„(n.r. – Când ai de gând să ieși la pensie?) Când o să simt că nu mai pot. Că nu mă mai ajută creierul. Sper să pot să realizez când se va întâmpla asta, dar deocamdată am energie și motivație. Mă voi îndrepta spre televiziune. Îmi place și cred că sunt foarte bine pregătit pentru asta. Pentru că am cunoștințe, plus că sunt extrem de preocupat de meseria mea.

Nu există să fie un meci și să aleg să fac altceva, în loc să mă uit la meci. Orice meci! Niciodată n-o să mă vedeți în restaurant, mai ales dacă e vreun meci la televizor, niciodată n-o să mă vedeți făcând sport când se joacă vreun meci, pentru că îmi respect mult prea mult meseria. Nu poți să crești dacă nu te uiți la meciuri. Și lucrul acesta m-a apropiat enorm de Dan Petrescu.

Pentru că și el face la fel, se uită la absolut toate meciurile. Și în momentul în care noi discutăm de ceva, o facem și acum destul de des, dacă vorbim despre o persoană, prima întrebare este: se uită la meciuri? De fapt, eu n-am încredere într-un antrenor care nu se uită la meciuri, iar el n-are încredere într-un conducător care nu se uită la meciuri... Poate că suntem exagerați, dar așa simțim meseria pe care o facem”.