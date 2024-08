Sport SuperLiga. Mare lovitură dată de Unirea Slobozia la Sepsi Sfântu Gheorghe







SuperLiga. Unirea Slobozia a reușit o mare surpriză, sâmbătă, în confruntarea cu Sepsi Sfântu Gheorghe, disputată în deplasare, în runda a 7-a a campionatului intern. Oamenii lui Adrian Mihalcea s-au impus cu scorul de 1-0, gol marcat de Pospelov, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 78.

Unirea Urziceni a dat o mare lovitură pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe

Tehnicianul ialomițenilor nu și-a ascuns satisfacția, la final, pentru cele trei puncte câștigate, pe un teren dificil.

„Sunt bucuros de aceste trei puncte. Am arătat tărie de caracter și am revenit după trei rezultate mai puțin bune. Jocul îmi dă speranțe, am controlat destul de bine jocul și ne-am creat o sumedenie de ocazii”, a declarat Adrian Mihalcea, conform Digi Sport.

Bernd Storck și-a cerut scuze pentru meciul făcut de echipa sa

De partea cealaltă, antrenorul gazdelor, Bernd Storck, nu a putut fi decât dezamăgit de acest eșec. El și-a cerut scuze suporterilor, pentru meciul nereușit și și-a asumat înfrângerea din SuperLiga.

”Aș vrea să spun că suntem foarte dezamăgiți de acest rezultat. Le cer iertare tuturor fanilor care au venit azi la stadion. Sunt responsabil pentru acest rezultat.

Cred că ne-am creat șanse să înscriem. Am avut posesie, dar cu ne ajută posesie? Îmi cer scuze în fața fanilor. Îmi asum toată responsabilitatea.

Trebuie să le arătăm respect suporterilor care au venit la stadion, unii dintre ei au și plecat. Trebuie să le oferim ceva înapoi. Ce să le oferim după acest rezultat? Tot ce aș spune acum sunt scuze”, a declarat antrenorul de la Sepsi.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Unirea Slobozia 0-1 (0-0), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe

A marcat: Dmitro Pospelov (78 - penalty). Cartonaş roşu: Branislav Ninaj (Sepsi OSK, 84). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Florian Alexandru Vişan (Galaţi) Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF