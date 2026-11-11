Cutremur uriaș în curtea celor de la FCSB, după ce finanțatorul Gigi Becali a decis să ia măsuri radicale ca urmare a parcursului modest din campionat și din cupele europene. Patronul roș-albaștrilor a anunțat schimbări majore la nivelul conducerii, punctând că Mihai Stoica nu va mai avea atribuțiile de până acum, în timp ce Laurențiu Reghecampf va primi puteri extinse la echipă.

Într-o intervenție telefonică la Digi Sport, patronul campioanei României a explicat că parcursul din ultimele sezoane, culminat cu pozițiile modeste din clasament și eliminările timpurii din Europa, a impus o schimbare de strategie la vârful clubului. Becali și-a asumat responsabilitatea pentru situația creată, dar a subliniat că este nevoie de o reorganizare profundă pentru a redresa echipa.

„Decizii fără precedent, e adevărat. Nu s-a mai întâmplat. Adică, cuvântul «fără precedent» poate să sune și așa. Oricum, e fără precedent ce s-a întâmplat în ultimul an. Din Europa League să nu intri măcar în play-off, să nu participi nici după aceea în Conference League, să fii scos din primul tur, după care să ajungi pe locurile 11, 9, 10, la 12 puncte de primul loc după 15 etape. Este fără precedent. Trebuia să iau niște măsuri fără precedent. Trebuia să țin cont de unde s-au întâmplat toate astea. De la conducere, nu? De unde e conducerea? De la mine. Eu sunt vinovat, eu, idiotul. Nu mai vreau să fiu idiot și m-am deșteptat. Mi-am dat seama că am dormit ca prostul și am luat măsurile astea. O să mai fie.

M-ați înțeles? O să mai fie schimbări. O să mai fie unele care nu afectează echipa mare, pe la academie o să mai fie. Nu oameni care cer bani de la părinți, nu un antrenor care i-a dat o palmă unui copil. Nu, astea nu au afectat echipa mare. Bine, având în vedere că s-s întâmplat asta, e și din cauza celor care conduc acolo. Ei ar fi trebuit să supervizeze treburile astea”, a declarat finanțatorul FCSB.

Deși a decis ca Mihai Stoica să nu mai conducă clubul în mod direct, Gigi Becali a infirmat zvonurile privind o plecare definitivă a oficialului din organigramă. Relația de prietenie de lungă durată dintre cei doi și sprijinul reciproc cântăresc greu în această ecuație, motiv pentru care MM va continua alături de formație, ocupând o altă funcție.

În momentul izbucnirii acestei decizii, Mihai Stoica se afla într-un pelerinaj religios alături de preoți, motiv pentru care nu a putut fi contactat imediat de către patron.

„Mihai Stoica nu este vizat, dar nu va mai conduce el. Nu mai conduce el. Dacă spune că vrea să plece, nu îi accept demisia. De ce? Pentru că e prietenul meu și un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu îl lași în bătaia puștii. A greșit, dar e prieten de 25 de ani. Când vorbești de dragoste, de prieteni, nu te schimbi. Rămâne prietenul meu, rămâne în club”, a adăugat patronul roș-albaștrilor.

Referitor la absența comunicării directe de la momentul respectiv, finanțatorul a detaliat: „Ce a fost în trecut sunt lucruri care se mai întâmplă în viață. Și între frați, și între soț și soție, dar nu înseamnă că le ții minte. De atunci s-a legat prietenia. Nu se pune problema să fie înlocuit, dar nu va mai conduce el, pentru că nu știu... Nu mi-a răspuns pentru că e plecat cu starețul și niște părinți de la Darvari, în Bucovina, la un pelerinaj, la sfinte moaște.

Problema este, și asta iar îmi confirmă, că, atunci când i-a chemat să rezilieze contractul, a spus: «Dom'ne, nu semnez nimic, trebuie să vorbesc cu nașul». Adică să vorbească el cu MM. Ce să vorbești tu cu nașul? Ce ai de vorbit? Tu trebuia să-l supraveghezi acolo, nu să stai acolo un an și jumătate și să se ducă echipa în prăpastie. La ei nu mai e ca la jucători, poți să rupi contractul fără să plătești despăgubiri”.

În noua organigramă gândită de Gigi Becali, banca tehnică va căpăta o greutate administrativă mult mai mare. Laurențiu Reghecampf nu se va mai limita strict la pregătirea echipei, ci va primi putere de decizie și rol managerial, patronul încurajându-l să adopte un model de tipul Sir Alex Ferguson în cadrul clubului.

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM, căruia i-am dat putere maximă. Înseamnă că MM e Becali acolo, așa spuneam tot timpul, doar că acum nu mai spun așa. Eu le voi ține pe toate, doar că probabil o să dau putere pe ici, pe colo, anumitor persoane. Reghe nu va mai fi numai antrenor, va fi și oleacă de manager. Așa i-am spus eu, pentru că mi-a zis că vrea nu cum. «Fă cum trebuie să faci!» I-am spus, printre altele: «Fii Ferguson!». I-am spus așa ca să îi dau de înțeles că îi dau putere, atribuții. Nu neapărat atribuții, ci putere. Își alege el atribuțiile.

Doar că atribuțiile care lipsesc le completez cu alte persoane. Tu ce poți să faci? Asta, asta și asta. Altele le face altă persoană. Se vor centraliza toate și ajung la mine. Se alege praful altfel, ascultați ce spun. Dacă nu e implicat stăpânul, se alege praful. Stăpânul scoate calul din noroi”, a concluzionat finanțatorul FCSB.