Gigi Becali a recunoscut fără ocolișuri: Cine este singurul român în fața căruia patronul FCSB se înclină
- Daniel Teodoreanu
- 10 noiembrie 2026, 16:53
Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a oferit o serie de declarații surprinzătoare în cadrul unei intervenții la fanatik.ro, abordând subiecte care au inclus parcursul Universității Craiova, dar și relația sa de respect cu una dintre cele mai importante figuri din economia românească. Întrebat dacă resimte invidie față de succesul înregistrat de formația din Bănie și de acționarul majoritar al acesteia, Mihai Rotaru, finanțatorul roș-albaștrilor a respins categoric această ipoteză.
Discuția a derivat rapid spre o reflecție amplă legată de personalitățile marcante din România, moment în care finanțatorul bucureștenilor a ținut să sublinieze că admirația sa se îndreaptă exclusiv către o singură persoană.
Singurul român respectat de patronul FCSB
Fostul tenisman Ion Țiriac, în vârstă de 87 de ani, rămâne cel mai bogat român, având o avere estimată de publicația Forbes la 2,2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, dincolo de performanțele financiare, Gigi Becali a ținut să evidențieze calitățile umane ale omului de afaceri, punctând că problemele legate de orgoliu sau rivalitate sportivă pălesc în fața unui astfel de caracter.
„Nu este vorba că defilează Craiova. Mă doare că am ajuns eu de râs, nu ce face Craiova. Orgoliu? Nu mai am cu cine să am în România. Singurul om la care eu mă pot înclina, singurul român, este unul singur, care se numește Țiriac! Mă înțelegi? Nu există niciun român cu care să am orgoliu. Nu am. Singurul om în fața căruia mă înclin (n.r. - e Țiriac). E un om de prea mare calitate, super om de calitate. Nu mă refer numai la bogăție, ci la calitate umană: smerit, om bun, n-ai văzut așa ceva.
„Tu ești și mai bogat, mai mare și la ani, și ești și mai deștept”
În rest, n-am eu cu nimeni nicio treabă. Am vorbit cu el acum și de asta a venit vorba. Voiam să cumpere niște icoane, am vorbit cu el. Mi-a zis: «Hai că vin la matale». Zic: «Nu, vin eu. Eu sunt mai mic, cel mai mic vine la cel mai mare». A zis: «Hai bre, că eu sunt mai mare doar la ani». Eu i-am zis: «Nu! Tu ești și mai bogat, mai mare și la ani, și ești și mai deștept. Numai că eu am una la care sunt mai tare, înțelepciunea». Înțelegi? Care e treaba, înțelepciunea nu vine din inteligență, este inteligență combinată cu har. Numai prin harul lui Dumnezeu ești înțelept. Dar el este un om smerit, om bun, cum n-am întâlnit. Cunoaște toate meseriile, toate șmecheriile de pe globul pământesc”, a declarat patronul FCSB.
O discuție despre artă sacră și dezbateri teologice
În cadrul aceleiași intervenții, Gigi Becali a detaliat și o interacțiune recentă legată de achiziționarea unor obiecte de cult destinate unui lăcaș de toamnă ridicat de Ion Țiriac în stațiunea Poiana Brașov. Patronul campioanei a povestit cum a intermediat achiziția icoanelor, menționând totodată că intenționează să poarte o discuție teologică pe marginea confesiunii în care a fost edificată biserica respectivă.
„Am vorbit cu el, i-am dat icoane. Voia 4 icoane, i-am comandat vreo 30, a ales 10. Ăla a făcut 124.000, am zis «hai, dom'le, să negociez» și le-am scos la 107.000. Acum i le plătesc eu astăzi, iar când vine el... Am dat comandă, să le aducă grecul. A făcut și el o biserică, în Poiana Brașov, doar că a făcut-o greco-catolică. Când vine, o să-i explic diferența. El a zis că e totuna și i-am spus: «Când vii, stăm de vorbă și o să vezi că nu e». Să-i explic diferența. Cu argumente, nu cu vrăjeală. I-am zis: «Dumneata ești om deștept, o să înțelegi care e diferența». E mare diferență. Dar el a făcut biserica și vrea să sfințească în decembrie, așa că vrea icoane. E singurul om, în rest, pentru mine, nu există român cu care să am orgolii”, a adăugat Gigi Becali.
Fostul tenisman Ion Țiriac, în vârstă de 87 de ani, rămâne cel mai bogat român, având o avere estimată de publicația Forbes la 2,2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, dincolo de performanțele financiare, Gigi Becali a ținut să evidențieze calitățile umane ale omului de afaceri, punctând că problemele legate de orgoliu sau rivalitate sportivă pălesc în fața unui astfel de caracter.