Fostul tenisman Ion Țiriac, în vârstă de 87 de ani, rămâne cel mai bogat român, având o avere estimată de publicația Forbes la 2,2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, dincolo de performanțele financiare, Gigi Becali a ținut să evidențieze calitățile umane ale omului de afaceri, punctând că problemele legate de orgoliu sau rivalitate sportivă pălesc în fața unui astfel de caracter.