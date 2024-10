Sport Mihai Rotaru cere o „resetare” după ce Universitatea a luat bătaie de la Farul







Mihai Rotaru și-a arătat în direct nemulțumirea față de perfomanța dezastruoasă a Universității Craiova, care a pierdut în fața celor de la Farul cu 3-2. După ce craiovenii au reușit o singură victorie în opt meciuri, Rotaru a spus că ceva trebuie schimbat și a cerut „o resetare”, dar a refuzat să îl demită pe Costel Gâlcă.

Mihai Rotaru nu îl demite pe Gâlcă: Problema nu e la antrenor

„E clar că lucrurile trebuie schimbate! Să ne resetăm”, a spus Mihai Rotaru în direct luni seara, precizând că ceva trebuie schimbat urgent la echipă.

Mihai Rotaru s-a declarat extrem de nemulțumit de seria dezastruoasă, cu o singură victorie în ultimele 8 meciuri.

El a spus că are deplină încredere în Costel Gâlcă, dar a fost de părere că e nevoie de un moment zero.

„Nu s-a luat în calcul schimbarea antrenorului. Am avut o discuție chiar și ieri în Consiliul de Administrație și concluzia a fost că nu se schimbă antrenorul. De 8 etape, suntem într-un moment greu. Nu am fost să căutăm antrenori. E clar că lucruri trebuise schimbate, dar nu antrenorul.

În acest moment, trebuie să ne resetăm. Antrenor, jucători...”, a spus Rotaru șa Digi Sport Special, citat de GSP.

„Costel și staff-ul lui au libertate totală. Eu pot maxim să aflu echipa cu două ore înaintea voastră.

Ceva nu merge. Ne-au lipsit câțiva jucători importanți, Anzor, Cicâldău, astăzi Mitriță. Trebuie să ne resetăm complet. Vine Cupa României și duminică avem meciul cu FCSB, trebuie să fie o resetare.”, a mai spus Rotaru, conform sursei citate.

Rotaru l-a lăudat pe Hagi pentru jocul celor de la Farul

Rotaru a mai spus că va avea cât de curând o dicuție serioasă cu Costel Gâlcă și a apreciat în direct jocul celor de la Farul.

„Uitați-vă la ultimele noastre meciuri cu Farul, tot timpul au fost meciuri de calitate, Gică Hagi își pregătește foarte bine meciurile.

Nu este problemă meciul cu Farul, ci seria de 8 meciuri cu 7 puncte. Asta e serie de echipă care vrea să evite retrogradarea directă.

Cred că am pierdut din agresivitate, din încredere, poate fi o explicație. Sigur, o să am o discuție cu Costel, poate mâine. Am încercat să îl las să își creeze propriul habitat, pentru fiecare are o părere.

„Ba, gata”

Rotaru a mai spus că nu a dorit să se implice în formarea echipei, dar spune că e momentul unei schimbări majore.

„Eu nu aș fi vrut ca doi jucători să înceapă în această seară, nu zic cine. Prefer să stau departe de viață de zi cu zi a echipei. Trebuie să ne așezăm la masă și să zicem «Bă, gata!».

Motivația poate să vină din interior sau exterior. Trebuie găsite cele mai bune metode. Trebuie o resetare și sigur putem să batem FCSB.

Din fericire, suntem pe podium la final de tur. Cupa o abordăm foarte serios. Nu știu cum o va aborda Costel, eu știu cum aș aborda-o eu. Cupa trebuie tratată cu cel mai bun 11. Cum o va aborda el este una, dar eu aș da totul pentru Cupă”, a mai spus Mihai Rotaru, la Digi Sport Special.