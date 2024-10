Sport FC Botoșani - „U” Cluj, 1-2. O nouă lovitură pentru echipa lui Sabău, care e lideră în campionatul intern







„U” Cluj a plecat cu trei puncte, după deplasarea de luni, de la Botoșani, din etapa a 14-a a campionatului intern. Echipa lui Ioan Ovidiu Savbău a reușit să întoarcă rezultatul, a câștigat cu 2-1, și este lideră în Superligă.

Gazdele au început foarte bine confruntarea și au deschis scorul prin Ştefan Bodişteanu (4). Oaspeții au revenit în finalul primei părți și au egalat datorită lui Iulian Cristea (45). În partea a doua, un moment foarte important s-a petrecut în minutul 79, atunci când Adams Friday, jucătorul moldovenilor, a fost eliminat. Apoi, în final, Artur Miranian a lovit decisiv în minutul 88.

„U” Cluj rămâne pe primul loc al clasamentului, după victoria de la Botoșani

Ardelenii sunt lideri, cu un total de 29 de puncte și sunt urmați în clasament de Petrolul Ploiești, cu 22 de puncte, Universitatea Craiova (un meci în minus) și Dinamo cu câte 21 de puncte. Cei de la Botoșani sunt ultimii, cu 12 puncte.

AFC Botoşani - FC Universitatea Cluj 1-2 (1-1), Stadion Municipal - Botoşani Au marcat: Ştefan Bodişteanu (4), respectiv Iulian Cristea (45), Artur Miranian (88). Cartonaş roşu: Adams Friday (FC Botoşani, 79). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Alexandru Vodă (Alba Iulia), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare) Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF.

„Un joc dificil, am anticipat lucrul ăsta, știam că întâlnim echipa de pe primul loc, cu jucători foarte buni, cu experiență. Am făcut un joc bun defensiv, păcat că în prima repriză am avut ocazia să facem 2-0, dar Adams n-a fost inspirat. Apoi, la 1-1, la fel, n-a fost pregătit pentru finalizare”, a spus Liviu Ciobotariu, antrenorul gazdelor conform Digi Sport.

„Suntem în situația asta, trebuie să acumulăm puncte. Știu că nu va fi ușor, suntem pe ultima poziție, lucrul ăsta ne apasă, trebuie să ieșim de acolo. Asta le-am reproșat la pauză, ne-am pierdut un pic din intensitate. Ne-a lipsit agresivitatea, în special la mijlocul terenului. Asta le-am reproșat băieților, trebuia să stăm mai aproape de adversar”, a mai precizat tehnicianul.