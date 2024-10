Sport Unirea Slobozia a dat lovitura la Galați și a câștigat cu 2-0. Echipa lui Dorinel Munteanu, la pământ







Unirea Slobozia s-a impus, duminică, în deplasare, pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 2-0. Meciul s-a disputat în etapa a 14-a a campionatului intern. Golurile au fost reușite de Gabriel Perianu (47) și de Daniel Şerbănică (85). Constantin Toma, jucătorul oaspeților, a ratat un penalty în min. 78, apărat Iustin Popescu, goalkeeperul Oțelului. După acest succes, echipa ialomițeană a urcat pe locul al 12-lea al clasamentului, cu 15 puncte, iar Oțelul se află pe poziția a 7-a cu 19 puncte.

ASC Oţelul Galaţi - Unirea Slobozia 0-2 (0-0), Stadion Oţelul - Galaţi

Cartonaş roşu: Nikola Stefanovic (Oţelul, 77). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF.

Dorinel Munteanuii vrea să plece la finalul acestei stagiuni

La final, antrenorul gazdelor, Dorinel Munteanu, a anunțat că va pleca de la echipă la finalul sezonului. Până atunci, va încerca să facă tot posibilul pentru a pune echipa pe picioare.

„Voi face tot posibilul și va fi ultimul an (n.r. sezon) pentru mine când voi face tot posibilul să redresez această echipă, să mă lupt cu toate greutățile și să-i fac fericiți pe acești oameni care vin la stadion

Am avut o zi neagră. Am recunoscut, am zis de la început, nu am văzut echipă antrenată de mine să joace atât de slab. În 20 de minute adversarul trebuia să aibă 2-0. Eu sunt responsabil de rezultat, dar tot eu trebuie să salvez situația”, a spus „Munti”, conform celor de la Digi Sport.

Supărat, fostul internațional român a acuza și lipsa de interes din jurul Oțelului. În condițiile în care pe stadionul din Galați sunt multe locuri goale.

„Unul din cazurile care mă deranjează cel mai mult e că singurul meci în care a fost stadionul plin a fost cu Botoșani, când am promovat. Nu mai există interes, nu pot să-mi dau seama de ce.”