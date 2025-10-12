Social

Lasagna vegană cu ţelină, retrasă din Carrefour din cauza alergenului neetichetat

Comentează știrea
Lasagna vegană cu ţelină, retrasă din Carrefour din cauza alergenului neetichetat Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour, deoarece pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină, a anunțat Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA.Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma produsul fără niciun risc.

Produsul vizat, Lasagna Bolognese Vegan

Lasagna

Sursa foto: ANSVSA

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul ANSVSA, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului La Castellane Distribution SRL, Carrefour România SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului:

-Denumire produs: Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, Come a casa

-Lot: 5413848277247 3012140

Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii
Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii

-Data de expirare: 17 octombrie 2025

Ce trebuie să facă persoanele alergice

Retragerea produsului a fost decisă deoarece alergenul ţelină nu este menţionat pe etichetă.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, precizează ANSVSA.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Povestea primului rol al lui Florin Piersic în filmul românesc
11:13 - Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
11:05 - Alegeri în Camerun: Paul Biya, 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat și e marele favorit
10:55 - Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii
10:45 - The Beatles și „republica lor” de pe o insulă grecească. Povestea unei escapade artistice
10:34 - Expirarea apei îmbuteliate: Când devine neplăcută, dar încă sigură

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale