Lasagna vegană cu ţelină, retrasă din Carrefour din cauza alergenului neetichetat

Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour, deoarece pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină, a anunțat Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA.Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma produsul fără niciun risc.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul ANSVSA, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului La Castellane Distribution SRL, Carrefour România SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului:

-Denumire produs: Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, Come a casa

-Lot: 5413848277247 3012140

-Data de expirare: 17 octombrie 2025

Retragerea produsului a fost decisă deoarece alergenul ţelină nu este menţionat pe etichetă.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, precizează ANSVSA.