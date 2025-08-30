Social La ce e bună țelina, dacă e cultivată fără pesticide







Țelina este o legumă versatilă și nutritivă, cu un conținut ridicat de apă, ceea ce o face o gustare excelentă pentru a rămâne hidratat. Este bogată în vitaminele A, K, C, potasiu și acid folic, precum și în proprietăți antioxidante.

Țelina este, de asemenea, o sursă bună de fitonutrienți, care au fost legați de potențiale beneficii antiinflamatorii. Indicele său glicemic scăzut ajută la menținerea stabilă a glicemiei, ceea ce o face un element de bază într-o dietă sănătoasă.

Țelina este o sursă bună de fibre, care ajută la susținerea unei digestii sănătoase. Este, de asemenea, un remediu natural pentru problemele digestive, cercetările sugerând că fitonutrienții și polizaharidele găsite în țelină pot îmbunătăți sănătatea mucoasei digestive și pot proteja organismul de dezvoltarea ulcerelor gastrice. Consumul de țelină poate, de asemenea, să scadă tensiunea arterială, datorită fitochimicilor săi abundenți, în special ftalidele.

Atunci când alegeți țelina, este esențial să alegeți soiuri organice sau standard. Țelina organică este cultivată fără pesticide și îngrășăminte, asigurând mai puține substanțe chimice în produs. În 2024, țelina a fost al 16-lea cel mai contaminat produs, dar în 2022, a intrat pe lista „Dirty Dozen” a EWG a celor mai mari infractori.

Optarea pentru țelina organică asigură o dietă mai sănătoasă și este legată de boli precum Parkinson, Alzheimer și unele tipuri de cancer. Frunzele de țelină sunt comestibile și au o aromă mai puternică decât tulpinile. Ele pot fi folosite ca înlocuitor al ierburilor proaspete, o garnitură aromată sau o supă reconfortantă.

Țelina poate fi, de asemenea, folosită în pesto de casă sau ca un condiment pentru salate, cartofi prăjiți, pizza și popcorn. Celeryville, un oraș din Ohio, este cunoscut pentru cultivarea și producția de țelină. Țelina este versatilă și poate fi folosită în sosuri, garnituri și sucuri verzi. Pentru a prelungi durata de depozitare a țelinei, înfășurați-o lejer în folie de aluminiu pentru a o proteja de etilenă, un gaz produs de anumite fructe și legume.

Sensibilitatea la țelină este mai frecventă decât își dau seama oamenii, 6,3% din populația generală fiind sensibilă la țelină în 2014, în creștere de la 3,5% în 2010. Simptomele includ reacții cutanate, simptome respiratorii, probleme gastrointestinale și, în cazuri severe, anafilaxie.

Țelina are o istorie îndelungată, datând din cele mai vechi timpuri, când era apreciată pentru beneficiile sale medicinale. Are un sezon de creștere lung, care durează până la 140 de zile, și necesită umiditate constantă, sol fertil și temperaturi scăzute.

Țelina poate crește până la 2,74 metri înălțime, o țelină remarcabilă obținând recordul mondial Guinness pentru cea mai înaltă plantă de țelină din lume. Cultivarea țelinei pe cont propriu poate fi plină de satisfacții, dar este important să fiți precauți în privința produselor derivate din țelină și a potențialilor alergeni din alimente, potrivit yahoo.com.