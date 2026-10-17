Laptele A2 a devenit tot mai popular ca alternativă la laptele de vacă obișnuit, în special în rândul persoanelor care acuză balonare, gaze sau disconfort abdominal după consumul de lactate. Diferența principală ține de tipul de beta-cazeină, una dintre proteinele din lapte, și nu de absența lactozei.

Unele cercetări sugerează că laptele care conține exclusiv beta-cazeină A2 ar putea fi mai bine tolerat de anumite persoane. Totuși, dovezile privind beneficiile sale pentru sănătate sunt inegale, iar posibilele efecte asupra inflamației, funcției cognitive și sănătății cardiovasculare necesită cercetări suplimentare, potrivit draxe.com.

Laptele A2 este un tip de lapte de vacă în care beta-cazeina prezentă este exclusiv de tip A2. În schimb, laptele obișnuit poate conține atât beta-cazeină A1, cât și beta-cazeină A2.

Cazeinele reprezintă aproximativ 80% din totalul proteinelor din laptele de vacă, iar beta-cazeina este una dintre componentele importante ale acestei categorii. Proteinele A1 și A2 diferă printr-un singur aminoacid, însă această diferență este considerată relevantă pentru modul în care sunt descompuse în timpul digestiei.

Se consideră că, în trecut, bovinele produceau predominant beta-cazeină A2, iar o mutație genetică a contribuit la apariția variantei A1 în efectivele de vaci. În prezent, unii crescători selectează genetic animalele pentru a obține lapte care conține numai beta-cazeină A2. Printre rasele în care se întâlnesc vaci care pot produce acest tip de lapte se numără Jersey și Guernsey.

Atunci când proteina A1 este digerată, poate elibera o peptidă numită beta-casomorfină-7 (BCM-7). Aceasta a fost studiată pentru posibila legătură cu anumite manifestări digestive, precum balonarea, gazele și diareea.

Beta-cazeina A2 nu generează BCM-7 prin același mecanism de digestie. Această diferență reprezintă una dintre explicațiile propuse pentru care unele persoane ar putea tolera mai bine laptele A2 decât laptele care conține ambele variante de beta-cazeină.

Totuși, existența acestei diferențe biochimice nu demonstrează că laptele A2 previne problemele digestive sau că este mai sănătos pentru toată lumea.

Digestibilitatea este unul dintre principalele motive pentru care consumatorii aleg laptele A2. Unele studii au raportat mai puține simptome digestive la persoanele care au consumat acest tip de lapte, în comparație cu laptele care conține beta-cazeină A1 și A2.

Un studiu randomizat, dublu-orb, de tip crossover, desfășurat în China în 2019, a urmărit copii care au consumat lapte A2 în locul laptelui obișnuit. După cinci zile, copiii au raportat mai puține simptome gastrointestinale. Cercetătorii au semnalat și posibile beneficii cognitive, însă aceste rezultate nu sunt suficiente pentru a demonstra un efect general asupra funcției cognitive.

Un alt studiu, publicat în Journal of Cancer Prevention, a raportat mai puține simptome digestive în rândul participanților care au consumat lapte A2. Printre manifestările menționate s-au numărat balonarea și durerile abdominale, precum și modificări ale consistenței scaunului.

Aceste rezultate sugerează că laptele A2 ar putea fi o opțiune pentru unele persoane care resimt disconfort după consumul laptelui obișnuit. Efectele nu sunt însă identice la toți consumatorii, iar simptomele digestive pot avea cauze diferite.

Unele cercetări au analizat posibilitatea ca beta-cazeina A1 să fie asociată cu reacții inflamatorii la nivel intestinal. În acest context, eliminarea proteinei A1 din lapte ar putea influența răspunsul organismului.

Studiile pe animale au indicat o inflamație intestinală mai redusă în cazul consumului de beta-cazeină A2, comparativ cu beta-cazeina A1. De asemenea, un studiu din 2017 a raportat reducerea unor markeri ai inflamației intestinale la participanții care au consumat lapte A2, în comparație cu cei care au consumat lapte A1.

Aceste rezultate sunt preliminare și nu demonstrează că laptele A2 tratează sau previne bolile inflamatorii intestinale. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a clarifica semnificația clinică a acestor observații.

Posibilele efecte ale laptelui A2 asupra sănătății cardiovasculare au fost investigate pornind de la ipoteza că peptida BCM-7, eliberată în timpul digestiei beta-cazeinei A1, ar putea influența anumite funcții cardiovasculare.

Deoarece beta-cazeina A2 nu produce această peptidă prin același mecanism, s-a propus că laptele A2 ar putea avea un profil diferit în ceea ce privește aceste efecte.

Cu toate acestea, dovezile disponibile nu permit concluzia că laptele A2 reduce riscul de boli cardiovasculare sau că protejează inima mai bine decât laptele obișnuit. Absența unei anumite peptide nu este, în sine, o dovadă a unui beneficiu cardiovascular.

Laptele A2 nu este lipsit de lactoză. El conține acest zahăr natural din lapte, astfel că nu reprezintă automat o alternativă potrivită pentru persoanele cu intoleranță la lactoză.

Unele persoane care au simptome după consumul laptelui obișnuit pot tolera mai bine laptele A2. Un studiu publicat în 2020 a indicat că anumite persoane care acuzau simptome asociate intoleranței la lactoză după consumul laptelui obișnuit au raportat mai puțin disconfort după consumul laptelui A2.

Totuși, ameliorarea simptomelor nu demonstrează că lactoza nu a fost implicată. Toleranța individuală poate varia, iar persoanele cu intoleranță confirmată la lactoză pot avea în continuare simptome după consumul laptelui A2.

De asemenea, cercetările privind efectele acestui tip de lapte asupra microbiotei intestinale sunt încă în desfășurare. Nu există suficiente dovezi pentru a afirma că laptele A2 îmbunătățește în mod cert sănătatea intestinală.

Unele rezultate preliminare au sugerat o posibilă asociere între consumul laptelui A2 și anumite îmbunătățiri ale funcției cognitive, în special în cazul persoanelor care prezintă disconfort după consumul laptelui obișnuit.

În studiul desfășurat în China în 2019, copiii care au trecut la lapte cu beta-cazeină A2 au prezentat rezultate cognitive considerate favorabile de către cercetători. Aceste constatări trebuie interpretate cu prudență, deoarece un singur studiu nu poate demonstra că laptele A2 îmbunătățește memoria, atenția sau alte funcții cognitive în mod general.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă există un efect reproductibil și relevant clinic.

Unele studii epidemiologice au identificat o asociere între consumul de lapte care conține beta-cazeină A1 și un risc mai mare de diabet de tip 1. Această posibilă legătură rămâne controversată și nu demonstrează că proteina A1 provoacă boala.

Diabetul de tip 1 este o afecțiune complexă, iar datele disponibile nu justifică recomandarea laptelui A2 ca metodă de prevenire. Sunt necesare investigații suplimentare înainte de a putea formula concluzii privind o eventuală relație cauzală.

Din punct de vedere nutrițional, laptele A2 poate avea un profil similar cu cel al laptelui de vacă obișnuit, oferind proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine și minerale. Conținutul exact depinde de produs și de procesul de fortificare.

O cană de aproximativ 240 ml de lapte A2 cu 2% grăsime poate conține:

-130 de calorii;

-12 g de carbohidrați;

-5 g de grăsimi totale, dintre care 3 g grăsimi saturate;

-9 g de proteine;

-aproximativ 25% din valoarea zilnică de referință pentru calciu;

-aproximativ 12% din valoarea zilnică de referință pentru vitamina A și vitamina D;

-aproximativ 8% din valoarea zilnică de referință pentru potasiu.

Valorile pot varia în funcție de marcă și de compoziția produsului. Laptele A2 poate fi folosit și la fabricarea unor produse precum proteinele din zer, însă caracteristicile nutriționale ale produsului final depind de procesul de prelucrare.

Principala diferență dintre laptele A2 și cel obișnuit este tipul de beta-cazeină pe care îl conțin. Pentru unele persoane, această diferență ar putea însemna mai puține simptome digestive, dar beneficiul nu este universal.

Dovezile privind efectele asupra inflamației intestinale, funcției cognitive, sănătății cardiovasculare și riscului de diabet de tip 1 sunt limitate sau neconcludente. Laptele A2 nu este lipsit de lactoză și nu trebuie considerat un tratament pentru afecțiunile digestive.

Alegerea între cele două tipuri de lapte depinde de toleranța individuală, de nevoile nutriționale și de eventualele restricții alimentare. Pentru persoanele cu simptome persistente după consumul lactatelor, identificarea cauzei este mai importantă decât schimbarea produsului pe baza unor beneficii încă insuficient demonstrate.