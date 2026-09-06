Zece echipe de cercetători au fost premiate la Zurich, în cadrul ceremoniei Ig Nobel, eveniment dedicat unor contribuții științifice neobișnuite și originale. Pentru prima dată în cei 35 de ani de existență, ceremonia nu a mai avut loc în Statele Unite, fiind organizată în Europa din cauza preocupărilor legate de călătoriile participanților.

Premiile sunt organizate de revista digitală Annals of Improbable Research și recompensează cercetări care abordează subiecte neobișnuite, dar care au la bază demersuri științifice.

Printre echipele premiate s-au numărat cercetători care au studiat laptele de gândac și alții care au analizat modul în care poate fi evaluată sănătatea solului cu ajutorul lenjeriei îngropate în pământ.

Matilda Brindle și Stuart West, de la Universitatea Oxford, împreună cu Catherine F. Talbot, de la Florida Institute of Technology, au reconstituit istoria evolutivă a sărutului.

Un alt studiu premiat a fost realizat de regretatul medic Tokuji Unno și a analizat știința din spatele suflatului nasului.

O altă echipă de cercetători a folosit o metodă neobișnuită pentru a studia sănătatea solului. Cercetătorii au îngropat 1.000 de perechi de lenjerie în peste 25 de țări.

Scopul cercetării a fost observarea modului în care organismele din sol contribuie la descompunerea materialului textil.

Studiul a oferit cercetătorilor posibilitatea de a analiza activitatea viețuitoarelor din sol prin ritmul în care acestea contribuie la degradarea lenjeriei îngropate.

Ceremonia de la Zurich a avut loc într-un centru de convenții și a marcat o schimbare importantă pentru premiile Ig Nobel. După 35 de ani în Statele Unite, organizatorii au decis să mute evenimentul în Europa din cauza preocupărilor privind posibilitatea participanților de a obține vize și de a călători în SUA.

La eveniment, echipele de cercetători au primit trofee personalizate, cu o formă care amintește de o combinație între o ciupercă și un picior uman.

Potrivit organizatorilor, ceremoniile viitoare vor avea loc alternativ la Zurich și în alte țări europene. Ediția din 2027 este programată în orașul belgian Anvers.

O tradiție a premiilor Ig Nobel a fost păstrată și la ceremonia de la Zurich. Pentru a marca începutul spectacolului, membrii publicului au confecționat avioane de hârtie și le-au aruncat spre scenă.

Ceremoniile Ig Nobel au fost organizate în trecut la universități americane precum Harvard University, Massachusetts Institute of Technology și Boston University.

În prezent, organizatorii nu au anunțat planuri imediate pentru revenirea evenimentului în Statele Unite.

Marc Abrahams, maestrul de ceremonii și editorul Annals of Improbable Research, a explicat într-un mesaj transmis Associated Press în luna martie că organizatorii au decis schimbarea locului de desfășurare din cauza situației privind călătoriile în Statele Unite.

„În cursul ultimului an, a devenit nesigur pentru invitații noștri să viziteze țara”, a declarat Marc Abrahams pentru Associated Press.

Premiile Ig Nobel nu au nicio legătură cu Premiile Nobel. Premiile Nobel, acordate pentru realizări în domenii precum fizica, chimia, medicina, literatura, pacea și economia, urmează să fie anunțate la începutul lunii octombrie.