Lansarea misiunii SMILE a fost amânată după apariția unei probleme tehnice la racheta Vega-C

Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat, miercuri, amânarea misiunii SMILE, destinată observării vânturilor solare care interacționează cu câmpul magnetic al Terrei, deși lansarea satelitului era programată pentru joi.

Lansatorul ușor al ESA, Vega-C, urma să fie lansat de la Centrul Spațial Kourou din Guyana Franceză, cu satelitul SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) la bord, într-o misiune realizată în colaborare de ESA și Academia Chineză de Științe (ACS).

Totuși, lansarea a fost amânată „pentru o dată ulterioară” din cauza „unei probleme tehnice apărute pe linia de producţie a unei componente a subsistemului după integrarea lansatorului VV29”, a transmis ESA pe site-ul său, făcând trimitere la un comunicat identic publicat de compania aerospaţială italiană Avio, contractor principal în programul spaţial care implică rachetele Vega.

Vânturile solare provin din ejecțiile de masă coronală (CME) care apar la suprafața Soarelui. Aceste ejecții de plasmă generează fluxuri de particule care se deplasează spre Terra, cu viteze care pot ajunge până la 2 milioane de kilometri pe oră.

Când ajung la câmpul magnetic al planetei, care acționează ca un scut, aceste fluxuri sunt în mare parte deviate. Totuși, atunci când vânturile solare sunt puternice, particulele încărcate electric pătrund în atmosferă și interacționează cu particulele existente, generând fenomenul cunoscut al aurorelor boreale.

Atunci când vânturile solare sunt foarte puternice, ele pot genera furtuni solare și pot pune în pericol sateliții și alte dispozitive care orbitează în jurul Terrei, inclusiv Stația Spațială Internațională (ISS). De asemenea, acestea pot perturba sistemele de telecomunicații.

O definire mai clară a modelelor care guvernează meteorologia spațială este esențială pentru securitatea acestor instalații și reprezintă, totodată, un obiectiv științific de primă importanță.