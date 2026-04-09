Lansarea misiunii SMILE a fost amânată după apariția unei probleme tehnice la racheta Vega-C

Lansatorul ușor al ESA, Vega-C. Sursa foto: Captură video Youtube
Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat, miercuri, amânarea misiunii SMILE, destinată observării vânturilor solare care interacționează cu câmpul magnetic al Terrei, deși lansarea satelitului era programată pentru joi.

Lansarea a fost amânată din cauza unei probleme tehnice

Lansatorul ușor al ESA, Vega-C, urma să fie lansat de la Centrul Spațial Kourou din Guyana Franceză, cu satelitul SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) la bord, într-o misiune realizată în colaborare de ESA și Academia Chineză de Științe (ACS).

Totuși, lansarea a fost amânată „pentru o dată ulterioară” din cauza „unei probleme tehnice apărute pe linia de producţie a unei componente a subsistemului după integrarea lansatorului VV29”, a transmis ESA pe site-ul său, făcând trimitere la un comunicat identic publicat de compania aerospaţială italiană Avio, contractor principal în programul spaţial care implică rachetele Vega.

Cum se formează vânturile solare

Vânturile solare provin din ejecțiile de masă coronală (CME) care apar la suprafața Soarelui. Aceste ejecții de plasmă generează fluxuri de particule care se deplasează spre Terra, cu viteze care pot ajunge până la 2 milioane de kilometri pe oră.

Când ajung la câmpul magnetic al planetei, care acționează ca un scut, aceste fluxuri sunt în mare parte deviate. Totuși, atunci când vânturile solare sunt puternice, particulele încărcate electric pătrund în atmosferă și interacționează cu particulele existente, generând fenomenul cunoscut al aurorelor boreale.

Efectele vânturilor solare puternice

Atunci când vânturile solare sunt foarte puternice, ele pot genera furtuni solare și pot pune în pericol sateliții și alte dispozitive care orbitează în jurul Terrei, inclusiv Stația Spațială Internațională (ISS). De asemenea, acestea pot perturba sistemele de telecomunicații.

O definire mai clară a modelelor care guvernează meteorologia spațială este esențială pentru securitatea acestor instalații și reprezintă, totodată, un obiectiv științific de primă importanță.

Stiri calde

08:56 - Fostă angajată a unei unități militare din SUA, arestată de FBI. Divulga informații clasificate
08:45 - Noi reguli privind vânzarea ouălelor în Republica Moldova. Ce trebuie să știe fiecare consumator
08:39 - Trump, o nouă amenințare pentru regimul din Iran, dacă nu respectă armistițiul
08:34 - Radu Miruță, instruit de generali și atenționat să nu facă „vreo combinație” cu armamentul
08:28 - Noul președinte al Academiei Române vrea sancționarea profesorilor coordonatori în cazurile de plagiat
08:21 - Donald Trump Jr. vrea să facă nunta la Casa Albă. Culisele planului pus la cale de fiul liderului american

Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință"
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală"
