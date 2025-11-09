Setarea corectă a robinetului termostatic al caloriferului pentru facturi mai mici la încălzire

Termostatul caloriferului, sau robinetul termostatic, este un dispozitiv care ne ajută să reglăm debitul de apă caldă în calorifer pentru a menține temperatura dorită în cameră. Un expert în încălzire de la which.co.uk. a împărtășit un truc simplu pentru a reduce costurile cu încălzirea.

Expertul în domeniul încălzirii a dezvăluit un truc simplu care poate ajuta oamenii să reducă costurile la facturile de energie: ajustarea cadranelor radiatoarelor din locuință. Potrivit specialistului, setarea corectă a robinetului fiecărui calorifer poate contribui semnificativ la economisirea energiei.

Organizația britanică, cunoscută pentru sprijinul acordat consumatorilor, subliniază importanța unor astfel de măsuri practice, menite să ajute gospodăriile să gestioneze mai eficient cheltuielile casnice și să își optimizeze resursele financiare. Mai exact, platforma Which? a publicat un videoclip pe TikTok în care oferă sfaturi cu privire la modul de încălzire în sezonul rece.

Recomandarea se concentrează pe ajustarea corectă a cadranelor fiecărui calorifer din locuință. Expertul Which? explică că fiecare nivel numeric de pe cadran corespunde unei temperaturi specifice a camerei, ceea ce permite gestionarea mai eficientă a consumului de energie.

Această temperatură recomandată de specialist, nu doar că asigură confortul locatarilor, dar poate contribui și la reducerea facturilor la energie care nu sunt deloc de neglijat.

Specialiștii de la „Which?” recomandă să nu setați cadranul caloriferelor mai sus de treapta trei, cu excepția camerei în care se află termostatul principal.

„Dacă ridici robinetul termostatic la nivel maxim, caloriferul primește cantități mari de apă caldă și se încălzește rapid”, explică expertul. „Metoda este utilă în camere precum sufrageria, unde este instalat termostatul central, pentru a încălzi rapid spațiul”.

În schimb, setarea la maximum a tuturor caloriferelor poate duce la facturi mult mai mari decât necesar. Pentru dormitoare, specialistul recomandă păstrarea temperaturilor între 15 și 20 de grade, folosind treptele doi și trei.

De asemenea, expertul a oferit sfaturi pentru protejarea țevilor în perioadele în care locuințele rămân neocupate. „Dacă plecați pentru mai mult timp, activați modul antigel. În acest regim, încălzirea permite circulația minimă a apei prin calorifere, menținând temperatura camerei peste 7°C și prevenind astfel înghețarea țevilor”.