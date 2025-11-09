Social

Setarea corectă a robinetului termostatic al caloriferului pentru facturi mai mici la încălzire

Comentează știrea
Setarea corectă a robinetului termostatic al caloriferului pentru facturi mai mici la încălzireCăldură. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Termostatul caloriferului, sau robinetul termostatic, este un dispozitiv care ne ajută să reglăm debitul de apă caldă în calorifer pentru a menține temperatura dorită în cameră. Un expert în încălzire de la which.co.uk. a împărtășit un truc simplu pentru a reduce costurile cu încălzirea.

La cât trebuie setat robinetul termostatic al caloriferului pentru a reduce cheltuielile cu încălzirea

Expertul în domeniul încălzirii a dezvăluit un truc simplu care poate ajuta oamenii să reducă costurile la facturile de energie: ajustarea cadranelor radiatoarelor din locuință. Potrivit specialistului, setarea corectă a robinetului fiecărui calorifer poate contribui semnificativ la economisirea energiei.

Organizația britanică, cunoscută pentru sprijinul acordat consumatorilor, subliniază importanța unor astfel de măsuri practice, menite să ajute gospodăriile să gestioneze mai eficient cheltuielile casnice și să își optimizeze resursele financiare. Mai exact, platforma Which? a publicat un videoclip pe TikTok în care oferă sfaturi cu privire la modul de încălzire în sezonul rece.

Termostatul caloriferului

Termostatul caloriferului. Sursa foto: Pixabay

Ajustarea corectă a cadranelor fiecărui termostat de la calorifere

Recomandarea se concentrează pe ajustarea corectă a cadranelor fiecărui calorifer din locuință. Expertul Which? explică că fiecare nivel numeric de pe cadran corespunde unei temperaturi specifice a camerei, ceea ce permite gestionarea mai eficientă a consumului de energie.

Amenzile de circulație în Bulgaria se plătesc doar cu cardul, pe loc. Informații de la MAE
Amenzile de circulație în Bulgaria se plătesc doar cu cardul, pe loc. Informații de la MAE
Fantoma miresei din Sighișoara. Localnicii povestesc apariții pe zidurile cetății, iar istoricii încearcă să explice originea legendei
Fantoma miresei din Sighișoara. Localnicii povestesc apariții pe zidurile cetății, iar istoricii încearcă să explice originea legendei

Această temperatură recomandată de specialist, nu doar că asigură confortul locatarilor, dar poate contribui și la reducerea facturilor la energie care nu sunt deloc de neglijat.

@whichuk This simple radiator trick could help you reduce your energy bill this winter. #heating #energybills #coldweather #radiator #moneysavingtips ♬ original sound - Which?

Specialiștii recomandă să nu setați cadranul caloriferelor mai sus de treapta trei

Specialiștii de la „Which?” recomandă să nu setați cadranul caloriferelor mai sus de treapta trei, cu excepția camerei în care se află termostatul principal.

„Dacă ridici robinetul termostatic la nivel maxim, caloriferul primește cantități mari de apă caldă și se încălzește rapid”, explică expertul. „Metoda este utilă în camere precum sufrageria, unde este instalat termostatul central, pentru a încălzi rapid spațiul”.

În schimb, setarea la maximum a tuturor caloriferelor poate duce la facturi mult mai mari decât necesar. Pentru dormitoare, specialistul recomandă păstrarea temperaturilor între 15 și 20 de grade, folosind treptele doi și trei.

De asemenea, expertul a oferit sfaturi pentru protejarea țevilor în perioadele în care locuințele rămân neocupate. „Dacă plecați pentru mai mult timp, activați modul antigel. În acest regim, încălzirea permite circulația minimă a apei prin calorifere, menținând temperatura camerei peste 7°C și prevenind astfel înghețarea țevilor”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:03 - Setarea corectă a robinetului termostatic al caloriferului pentru facturi mai mici la încălzire
06:45 - Rodia, gustul dulce al sănătății. Cum te ajută un pahar de suc pe zi. Studiu
06:34 - Prognoza meteo, 9 noiembrie. Vreme de plimbări în majoritatea județelor. Ploile apar pe alocuri
06:25 - OpenAI a lansat aplicația care te face actor în propriile videoclipuri, create cu AI
06:16 - Calendar ortodox, 9 noiembrie. Sfântul Nectarie Taumaturgul, cel care tămăduia cancerul
06:05 - Amenzile de circulație în Bulgaria se plătesc doar cu cardul, pe loc. Informații de la MAE

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale