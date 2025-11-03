Ajutor pentru facturile la căldură și energie în Republica Moldova. Înscrierile se fac pe platforma guvernamentală

Republica Moldova. Gospodăriile casnice din Republica Moldova se pot înregistra, începând de astăzi, 3 noiembrie, pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de sprijin financiar în achitarea facturilor la energie pe durata sezonului rece 2025–2026.

Mecanismul face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, iar autoritățile anunță că procesul de aplicare se va desfășura integral online, cu posibilitatea de suport din partea asistenților sociali acolo unde este necesar.

Gospodăriile trebuie să depună cererea pe platforma electronică, unde formularul de înscriere este deja activ. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, sistemul de evaluare este digitalizat și va analiza automat datele despre venituri, tipul locuinței și numărul membrilor familiei, pentru a stabili gradul de vulnerabilitate energetică.

Procedura pentru înregistrare la programul de compensații a rămas aceeași. Procesul de depunere a cererilor pentru compensații de căldură începe de astăzi și va continua până pe data de 28 noiembrie. Procesul de depunere a cererii se face exclusiv pe site-ul guvernamental compensatii.gov.md. Este un proces simplu, accesibil tututor și acest lucru ne demonstrează experiența anului trecut. Ministerul a pregătit și un ghid video care este disponibil pe site-ul oficial al ministerului”, a declarat Natalia Plugaru.

Pentru persoanele care nu dețin calculator, smartphone sau conexiune la internet, autoritățile mențin implicarea asistenților sociali și a funcționarilor publici locali, care vor ajuta la completarea cererilor în format electronic.

„Pentru cei care nu se pot înregistra online, care nu au internet, telefon sau calculator, există suport în acest sens. Se pot adresa asistenților sociali sau la specialiștii centrelor unificate de prestare a serviciilor publice. Ei sunt singurii autorizați care pot să vă ajute la înregistrarea cererii. În același timp, echipa ministerului, asistenții sociali din teritoriu, suntem pregătiți, avem toate capacitățile administrative ca să facem față fluxului de înregistrări. Înțelegem că va fi un mare interes, în special în primele zile ale lunii noiembrie, dar vă garantăm că există timp suficient pentru ca toți cei care doresc să se înregistreze pentru programul de compensații au timpul și suportul necesar din partea asistenților sociali”, a precizat ministra Muncii și Protecției Sociale.

Compensațiile vor fi oferite sub formă de bani, nu prin reducerea directă a facturilor, așa cum s-a întâmplat în primii ani ai programului. Beneficiarii vor primi sumele fie pe cardul social, fie prin oficii poștale, în funcție de opțiunea selectată la înregistrare.

„Ce se întâmplă după ce se încheie procesul de înregistrare după 28 noiembrie? Se face o verificare detaliată a fiecărei cereri care a fost introdusă în sistem. Noi facem o verificare cu aproape 11 sisteme de date, de la Serviciul Fiscal de Stat, ca să vedem veniturile, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția de Servicii Publice, furnizorii de energie, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă pentru determinarea statutului de șomer, universitățile care să ne confirme statutul de student, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Agenția de Guvernarea Electronică, MPay. În baza acestor informații pentru fiecare gospodărie, se va calcula individual compensația”, a precizat Natalia Plugaru.

Ajutorul va acoperi cheltuielile pentru mai multe tipuri de resurse energetice: gaze naturale, energie termică centralizată, energie electrică, lemne, cărbuni, pelete sau brichete. Autoritățile afirmă că această formulă oferă oamenilor mai multă flexibilitate, permițându-le să aleagă tipul de combustibil în funcție de necesitate.

Cetățenii care întâmpină dificultăți tehnice sau au nelămuriri pot apela gratuit la 0 8000 5000, o linie informativă disponibilă pe durata întregii campanii de înscriere. Totodată, Ministerul Muncii anunță că va publica un ghid explicativ privind pașii de înregistrare și modul de calculare a compensațiilor.

Și anul acesta am dat start centrului de apel, cu telefonul liniei verde 0 8000 5000, cu programul de lucru de la 8:00 până la 18:00, de luni până vineri, unde există o echipă profesionistă în spate care va răspunde la toate întrebările ce țin de procesul de înregistrare”, a punctat Plugaru.

În sezonul rece precedent, programul „Ajutor la contor” a sprijinit peste 700.000 de gospodării, iar oficialii susțin că noul model de compensare directă răspunde mai bine creșterii costurilor energetice și diverselor tipuri de încălzire utilizate în mediul urban și rural.