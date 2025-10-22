Compensațiile la energie și căldură pot fi solicitate din 3 noiembrie. Ajutorul va fi oferit direct pe carduri sau la poștă

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova vor putea depune cererile pentru compensațiile la energie și căldură pentru noul sezon rece începând cu 3 noiembrie 2025. Înregistrarea se va face pe platforma compensatii.gov.md sau, pentru cei care nu pot completa singuri formularul, cu sprijinul asistenților sociali din localitate.

Spre deosebire de sezonul trecut, autoritățile nu vor mai utiliza categoriile de vulnerabilitate, stabilind ajutorul în funcție de venitul familiei și numărul de membri. Totodată, compensațiile nu vor mai fi reflectate direct în facturi, ci vor fi virate pe carduri bancare sau eliberate la oficiile poștale, în funcție de preferința beneficiarilor.

„La începutul lunii noiembrie vom demara procesul de înscriere a cetățenilor în sistemul de compensații. La fel ca și anul trecut, oamenii se pot înregistra singuri pe portalul guvernamental sau se pot adresa la asistenții sociali care îi vor ghida. Procesul îl vom începe pe 3 noiembrie și va dura toată luna noiembrie. Nu e nevoie ca din primele zile să generăm un trafic excesiv pe portalul guvernamental. Avem suficient timp. Am reușit în iernile trecute, sunt sigur că vom reuși și acum”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii de la RliveTV.

Ministrul a explicat că toți cetățenii trebuie să se reînregistreze, chiar dacă au beneficiat de compensații în sezonul trecut. Actualizarea datelor este obligatorie pentru a reflecta corect veniturile și componența gospodăriei.

„Indiferent dacă au beneficiat sau nu anul trecut de compensații, cetățenii trebuie să se înscrie din nou. Datele se schimbă, anumiți parametri se modifică și de fiecare dată e necesară o nouă înregistrare. Procesul a fost simplificat. Am calculat că pentru o familie medie, înregistrarea nu ia mai mult de 5-6 minute”, a mai precizat Alexei Buzu.

Potrivit oficialului, pentru încălzire ajutorul va fi oferit sub formă de plată monetară, iar pentru energie electrică compensațiile vor fi reflectate direct în facturi, ca și în sezonul trecut.

Guvernul a aprobat, la începutul lunii octombrie, prelungirea programului de compensații și pentru sezonul rece 2025–2026. În iarna precedentă (2024–2025), peste 760 de mii de familii au primit ajutor pentru căldură, în valoare totală de 2,7 miliarde de lei, dintre care cea mai mare parte a fost asigurată de partenerii externi ai Republicii Moldova.