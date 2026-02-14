Kyoto, orașul cu numeroase temple și cartiere istorice. Cele mai vizitate obiective de turiști

Kyoto este cunoscut ca centru cultural major al Japoniei, cu un patrimoniu religios și urban păstrat pe suprafețe întinse. Orașul a fost fondat în anul 794, după modelul capitalei chineze Chang’an din perioada dinastiei Tang și a rămas reședință imperială până la mijlocul secolului al XIX-lea. În acest interval, Kyoto a influențat decisiv dezvoltarea arhitecturii tradiționale din lemn și a grădinilor japoneze.

Ansamblul inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO sub denumirea „Monumentele istorice ale vechiului Kyoto” reunește 17 obiective situate în Kyoto și în localitățile apropiate. Printre acestea se află numeroase temple și sanctuare, dar și Castelul Nijo-jo, care cuprinde 198 de clădiri și 12 grădini. Majoritatea construcțiilor datează din perioada cuprinsă între secolele al X-lea și al XVII-lea.

O parte importantă dintre obiectivele căutate de turiști se regăsește în selecția UNESCO sau în apropierea ei, iar vizitarea lor intră frecvent în itinerarele de câteva zile. Kiyomizu-dera, situat pe versanții estici, este un reper major, recunoscut prin terasa sa din lemn, construită fără cuie, aflată la aproximativ 13 metri deasupra pantei, de unde se deschide o perspectivă amplă asupra orașului, potrivit japan.travel.

Un alt punct de atracție constant este Kinkaku-ji, „Pavilionul de Aur”, descris ca templu Zen în nordul orașului, cu etajele superioare acoperite complet cu foiță de aur, detaliu care l-a transformat într-una dintre imaginile-simbol ale Kyoto.

În aceeași categorie a reperelor foarte vizitate intră Ryoan-ji, cunoscut pentru grădina sa de pietre, considerată una dintre cele mai cunoscute grădini de acest tip din Japonia.

Fushimi Inari Taisha este menționat constant printre cele mai populare obiective din Kyoto, datorită miilor de porți torii roșii care marchează o rețea de alei și poteci ce urcă pe munte, în spatele clădirilor principale. „Senbon Torii”, denumirea folosită frecvent pentru porțiunea cea mai fotografiată, este unul dintre motivele principale pentru care vizitatorii aleg acest loc.

Arashiyama și Sagano sunt o altă zonă intens vizitată, cunoscută mai ales prin aleile care traversează pădurile de bambus și prin apropierea de Tenryu-ji. Potrivit japan-guide.com, plimbarea prin bambus este una dintre activitățile cele mai căutate, iar segmentul principal al pădurii este prezentat drept unul dintre punctele reprezentative ale districtului.

Kyoto atrage și prin cartierele păstrate în forme apropiate de cele tradiționale, în special în zona estică. Gion este descris drept cel mai cunoscut district de geiko din oraș, situat în jurul bulevardului Shijo, iar străzi precum Hanamikoji se numără printre cele mai vizitate, datorită caselor din lemn, ceainăriilor și atmosferei.

Tot în est, zona Higashiyama este prezentată ca district istoric, cu străzi comerciale tradiționale și proximitate față de Kiyomizu-dera, ceea ce îi susține poziția în topul plimbărilor pietonale preferate de turiști.

În centrul orașului, Nishiki Market este promovat ca un reper pentru produse alimentare și cumpărături, într-un culoar îngust, cu peste 100 de comercianți și localuri.

Platforma oficială Japan Travel descrie piața ca un spațiu cu tradiție de aproximativ 400 de ani și menționează densitatea mare de vânzători pe o lungime de circa 400 de metri.