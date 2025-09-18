Kremlinul a acceptat demisia lui Dmitri Kozak, unul dintre apropiații lui Putin

Dmitri Kozak, apropiat al lui Vladimir Putin, și-a dat demisia din funcția de la Kremlin, după ce ar fi intrat în conflict de opinii cu președintele pe tema războiului din Ucraina. „Pot confirma că Dmitri Nikolaevici Kozak şi-a dat demisia”, a spus Dmitri Peskov. purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit agenției TASS.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat joi demisi acestuia din funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale.

„Pot confirma că Dmitri Nikolaevici Kozak şi-a dat demisia. Din proprie iniţiativă. Nu am publicat decretul, nu există niciun decret”, a precizat”, a spus Peskov, citat de agenţia TASS.

TASS a relatat, citând surse, că Dmitri Kozak „și-a dat demisia” la sfârșitul săptămânii trecute și analizează mai multe oferte de a intra în afaceri.

Totuși, surse occidentale și ruse citate de TASS au relatat că acesta și-ar fi pierdut influența în Kremlin după ce, în ultimele luni, i-a recomandat lui Putin să oprească acțiunile militare în Ucraina și să înceapă negocierile de pace.

Institutul pentru Studiul Războiului a legat demisia lui Kozak de aceste divergențe de opinie, menționând că acesta ar fi insistat pentru un dialog cu Ucraina. Potrivit unui politolog rus citat de ISW, Kozak, născut în Ucraina sovietică, a fost singurul participant la ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse din 21 februarie 2022 care s-a opus unei invazii pe scară largă.

Dmitri Kozak este unul dintre veteranii administrației prezidențiale ruse. El a intrat la Kremlin în 1999 ca adjunct al șefului pentru afaceri juridice, pe vremea când Boris Elțîn era președinte, iar Aleksandr Voloșin conducea administrația prezidențială, notează TASS.

În toamna lui 2003, sub coordonarea lui Dmitri Kozak, a fost redactat un plan pentru soluționarea conflictului transnistrean, cunoscut în presă drept „Memorandumul Kozak”. Documentul propunea transformarea Moldovei într-o „federație asimetrică”, cu două regiuni autonome - Transnistria și Găgăuzia.

Prevedea recunoașterea limbii ruse ca limbă de stat, stabilirea unor cote pentru reprezentanții regiunilor autonome în instituțiile guvernamentale, formarea unui parlament bicameral și alte măsuri. Totuși, în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2003, președintele de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, a refuzat să semneze acordul, deși îl parafase anterior.