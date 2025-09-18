Tiparul buletinelor de vot a început la Chișinău. Costul total, aproape 2 milioane de lei

Republica Moldova. Peste 2,7 milioane de buletine de vot sunt produse pentru secțiile de votare din Republica Moldova, în vederea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Tipărirea a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă din Chișinău.

Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a aprobat confecționarea matriței pentru buletinul de vot. De asemenea a dat undă verde procesului tehnologic de tipărire. Potrivit estimărilor instituției, costul unui buletin de vot este de 0,69 lei. Pentru tirajul complet cheltuielile se ridică la aproximativ 1,93 milioane de lei.

„Astăzi începem tiparul, astfel încât să reușim până la data de 23 septembrie, atunci când vom repartiza buletinele consiliilor electorale de circumscripție. Și, atunci când vor fi transportate către birourile electorale. Acestea vor fi însoțite de Inspectoratul General al Poliției”, a declarat Angelica Caraman.

Buletinele pentru alegerile parlamentare din acest an au dimensiunile de 140 mm lățime și 587 mm lungime. În total, vor fi tipărite 2 772 255 de exemplare, dintre care 2 117 039 în limba română. Restul vor fi produse în limbile minorităților naționale. 649 573 în rusă, 3 400 în găgăuză, 1 827 în bulgară și 416 în romani.

Pentru secțiile de votare organizate pentru localitățile din stânga Nistrului, tirajul total este de 23 500 de buletine. Dintre acestea, 14 500 sunt în limba română, iar 9 000 în rusă.

CEC precizează că până pe 23 septembrie buletinele vor fi distribuite către consiliile electorale de circumscripție. Ulterior, acestea vor fi transportate către cele 1 973 de secții de votare din întreaga țară, sub escorta Inspectoratului General al Poliției, pentru a asigura securitatea materialelor electorale.

În afara țării, autoritățile au tipărit deja buletinele pentru cele 301 secții de votare organizate pentru diaspora.

Pentru scrutinul din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova vor avea de ales între 23 de concurenți electorali: partide politice, blocuri electorale și candidați independenți. Autoritățile dau asigurări că procesul de tipărire, distribuție și securizare a buletinelor de vot se desfășoară conform planului, astfel încât scrutinul să fie organizat fără întârzieri.