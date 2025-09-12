Buletinele de vot pentru diaspora au intrat la tipar pentru alegerile din 28 septembrie

Republica Moldova. Peste 864 300 de buletine de vot vor fi tipărite pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care vor fi utilizate în secțiile de votare deschise în străinătate. 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 500 în limba ucraineană.

Buletinele de vot au dimensiunile de 59 cm lungime și 14 cm lățime și sunt tipărite pe hârtie opacă de culoare albastru ceruleum. Fiecare conține 23 de patrulatere cu numele concurenților electorali înscriși în ordinea stabilită de CEC. Prețul pentru un exemplar este de 1,10 lei, iar valoarea totală a tirajului se ridică la aproximativ 954 de mii de lei.

Cele mai multe buletine vor fi expediate către Italia – 229 de mii, urmată de Germania – 140 de mii, Regatul Unit – 97 de mii, Franța – 83 de mii și România – 80 de mii. Cele mai mici tiraje se înregistrează în Japonia, China și Qatar – câte 300 de exemplare, iar în Azerbaidjan, India și Islanda vor fi trimise câte 500 de buletine.

Transportarea buletinelor de vot către secțiile din străinătate se va realiza prin Ministerul Afacerilor Externe, a informat Comisia Electorală Centrală.

În ziua alegerilor, votarea în secțiile de votare din străinătate se va desfășura între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local. Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară. De asemenea vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte. Votul va fi permis în baza buletinului de identitate, buletinului provizoriu sau pașaportului, chiar dacă documentul este expirat.

Recent, Ministerul Afacerilor Externe a a făcut publice listele cu adresele celor 301 secții de votare care vor fi deschise peste hotare pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Patru dintre acestea sunt destinate procedurii de votare prin corespondență. Plicurile cu buletinele de vot au fost deja transmise alegătorilor din cele 10 țări care au optat pentru acest mecanism. Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.

În total, pentru apropiatele alegeri parlamentare vor fi deschise 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Dintre acestea, 1.961 de secții vor fi organizate în circumscripțiile electorale din țară. 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului. Aștele 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii din diaspora.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pentru 28 septembrie 2025. Scrutinul va stabili componența Parlamentului de legislatura a XII-a, alcătuit din 101 deputați aleși pentru un mandat de patru ani. În competiția electorală s-au înscris 23 de concurenți: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.