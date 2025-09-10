Politica Alegeri parlamentare 2025. Buletinele de vot pentru moldovenii din străinătate au fost expediate







Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate se pregătesc să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie prin votul prin corespondență. Materialele electorale necesare au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite pentru acest scop, care vor deservi zece țări: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.

Toți alegătorii care s-au înregistrat prealabil vor primi plicul cu buletinul de vot și instrucțiunile aferente. Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte cu atenție pașii menționați și să expedieze votul cât mai rapid, pentru ca acesta să ajungă în termenul legal, respectiv până pe 26 septembrie 2025, ora 18:00 (ora locală a țării gazdă).

„Toți alegătorii care s-au înregistrat prealabil vor primi plicul cu buletinul de vot. Vă îndemnăm să urmați cu atenție instrucțiunile incluse și să expediați votul cât mai curând, astfel încât acesta să ajungă în termenul prevăzut de lege – 26 septembrie 2025, ora 18:00 (ora locală a țării gazdă)”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a tipărit luni, 8 septembrie, buletinele de vot destinate alegătorilor din străinătate. Fiecare buletin are 14 centimetri lățime și 59,5 centimetri lungime, fiind realizat pe hârtie opacă, albastru ceruleum.

Valoarea unui buletin de vot este de 2,70 lei, iar tirajul total a costat aproximativ 7.000 de lei. CEC a tipărit 2.472 de buletine pentru alegătorii care vor vota prin poștă în cele zece state incluse în acest sistem.

Cei mai mulți alegători se află în Statele Unite, 1.339 de persoane, urmate de Canada cu 641 de alegători și Suedia cu 161 de solicitări. La scrutinul prezidențial din toamna trecută, aproximativ 1.800 de moldoveni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. Însă în final doar peste 1.300 de plicuri au fost efectiv trimise.

Votul prin corespondență le oferă cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare posibilitatea de a-și exprima opțiunea electorală indiferent de distanță. În 2024, sistemul a fost testat în șase țări: SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda.

Pentru prezidențialele din anul trecut, acest mecanism a implicat cheltuieli de aproximativ 20 de milioane de lei. La alegerile parlamentare din acest an, bugetul alocat a fost puțin peste 12 milioane de lei.

Ministerul Afacerilor Externe și Comisia Electorală Centrală îndeamnă toți cetățenii să respecte instrucțiunile incluse în plicuri și să trimită votul în timp util. Astfel încât fiecare vot să fie numărat și să contribuie la decizia finală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.