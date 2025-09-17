Rusia respinge vehement acuzațiile procurorului general Alex Florența în dosarul Georgescu-Potra

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile procurorului român Alex Florența aduse la adresa Rusiei în dosarul Georgescu-Potra. „Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România”, a spus Peskov despre acuzațiile privind presupusul amestec al Moscovei în alegerile prezidențiale din România, potrivit publicației RBC. .

Alex Florența a susținut că, din 2022, Rusia ar fi desfășurat o „operațiune hibridă” împotriva României. Potrivit acestuia, patru companii cu legături la Moscova ar fi gestionat boți și conturi false care ar fi ajuns la peste 1,3 milioane de utilizatori.

„La nivelul rețelelor sociale au fost mesaje în jurul ideii de revoltă generală și de nostalgie”, a mai spus Florența, explicând că aceste sentimente au fost canalizate, prin metodele specifice războiului hibrid, către susținerea unui candidat.

Procurorul general a precizat că scopul operațiunii a fost influențarea opiniei publice în contextul electoral.

Agenția rusă Tass amintește că alegerile prezidențiale din România, finalizate în mai 2025, au fost repetate după ce scrutinul planificat în 2024 a fost anulat de Curtea Constituțională. În primul tur, desfășurat pe 24 noiembrie 2024, candidatul naționalist Călin Georgescu obținuse cele mai multe voturi. Anularea a fost justificată prin acuzații de finanțare ilegală a campaniei, atacuri cibernetice asupra infrastructurii digitale și presupusul, dar nedoveditul, amestec rusesc.

În turul al doilea al alegerilor repetate, candidatul independent pro-european, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a câștigat competiția și a devenit al cincilea președinte al României. Rezultatul a fost prezentat ca o confirmare a orientării pro-europene a țării, după luni de dispute legate de procesul electoral.

Procurorul general Alex Florența a făcut aceste declarații la scurt timp după ce dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimiși în judecată a ajuns în instanță. Aceștia sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni conexe.

„Au fost identificate patru companii cu legături certe cu Federația Rusă, care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și al alegerilor. Toate au țintit direct populația României”, a declarat Alex Florența.

El a precizat că este vorba despre clădiri fără însemne oficiale, existând suspiciunea că sediile acestora sunt fictive. Mai mult, unele dintre firme au fost fondate chiar în Federația Rusă, iar în conducere sau printre angajați au fost descoperite aceleași persoane, ceea ce ridică noi semne de întrebare asupra activității lor.