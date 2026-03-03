Kievul pregătește licențierea importurilor de vin, struguri și alcool din Republica Moldova, ca răspuns la suspendarea cărnii de pasăre

Republica Moldova. Guvernul de la Kiev pregătește introducerea unui regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova, în contextul tensiunilor comerciale apărute după ce autoritățile de la Chișinău au suspendat importurile de carne de pasăre din Ucraina. Măsura este analizată drept o acțiune de răspuns la ceea ce partea ucraineană califică drept restricții disproporționate și discriminatorii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei al Ucrainei, Cabinetul de Miniștri elaborează un proiect de hotărâre care prevede instituirea unui regim de licențiere pentru anumite produse moldovenești. Măsura este prezentată ca un instrument legal de protejare a intereselor economice ale Ucrainei, în conformitate cu normele dreptului comercial internațional.

Autoritățile ucrainene susțin că analizează această opțiune ca reacție la deciziile adoptate de partea moldovenească, care au vizat suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre, subproduse și produse care conțin carne de pasăre din Ucraina.

Temeiul invocat de autoritățile ucrainene este decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din 26 ianuarie 2026, nr. 48, privind suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre din Ucraina. Potrivit Kievului, în notificarea transmisă Organizației Mondiale a Comerțului ar fi fost incluse informații incorecte privind motivele restricțiilor, fapt care ar putea crea riscuri de extindere a unor limitări nejustificate și în alte state.

Partea ucraineană afirmă că, imediat după semnalarea problemei, a fost inițiat un control de stat și o investigație. Conform rezultatelor preliminare, prezența metronidazolului ar fi fost confirmată doar într-o singură probă de furaje, ceea ce, în opinia autorităților de la Kiev, indică un incident izolat, nesistemic. Totodată, acestea susțin că nu au fost identificate neconformități în carnea de pasăre propriu-zisă.

„Ucraina tratează cu maximă atenție orice semnal privind siguranța alimentelor și pornește de la principiul toleranței zero față de substanțele interzise. Produsele noastre sunt exportate sistematic pe piețe cu cele mai înalte standarde de control, inclusiv în UE și în Regatul Unit. Acesta este un indicator-cheie al evaluării reale a riscurilor. În același timp, restricțiile introduse de partea moldovenească sunt disproporționate și extinse asupra unor produse pentru care nu a fost înregistrată nicio încălcare. Dacă astfel de decizii nu vor fi revizuite pe baza rezultatelor probate și a unei evaluări științifice a riscurilor, Ucraina va aplica instrumentele prevăzute de acordurile internaționale pentru protejarea intereselor sale economice”, a subliniat adjunctul ministrului Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Vîsoțki.

În acest context, introducerea regimului de licențiere pentru importurile de produse vitivinicole și alcool din Republica Moldova este prezentată de Kiev ca un instrument „proporțional și legal” de reacție, în lipsa unei revizuiri constructive a restricțiilor. Autoritățile ucrainene afirmă că acordă prioritate dialogului, dar își rezervă dreptul de a aplica măsuri adecvate pentru protejarea producătorilor naționali și a stabilității sectorului agroalimentar.

Anterior, premierul Alexandru Munteanu a declarat, cu referire la intenția Ucrainei de a suspenda importurile de vinuri din Republica Moldova, că protecția consumatorului autohton reprezintă o obligație a autorităților.

„E o problemă. Noi discutăm cu colegii din Ucraina. Problema respectivă a fost abordată și în cadrul vizitei noastre. Vom căuta soluții. Sigur, nu este bine să ne certăm cu vecinii, dar, pe de altă parte, avem obligația, responsabilitatea de a proteja populația noastră”, a declarat prim-ministrul.

Totodată, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat, pe 25 februarie, că importurile de carne din Ucraina vor fi reluate treptat, sub control strict sanitar-veterinar și vamal.

O eventuală interdicție a importurilor de vinuri moldovenești ar putea genera pierderi de circa 30 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Suma este comparabilă cu eventualele pierderi pentru Ucraina, care a exportat în 2025 carne de pasăre în valoare de aproximativ 32 de milioane de dolari, acoperind circa 20% din consumul anual din Republica Moldova.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis, pe 26 ianuarie curent, suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina, invocând rezultatele unor investigații care au arătat prezența substanței interzise metronidazol.

Potrivit specialiștilor, metronidazolul poate provoca mutații în celulele bacteriene și poate altera materialul genetic al celulelor umane, având inclusiv efecte cancerigene.

Pe 9 ianuarie, ANSA a suspendat temporar și importul furajelor combinate din Ucraina, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale aceleiași substanțe interzise în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.

Tot la începutul lunii ianuarie, cel puțin 110.000 de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, după descoperirea metronidazolului în probele de ser și furaje.