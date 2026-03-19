Kevin Spacey scapă de judecată. Procesul s-a oprit brusc

Kevin Spacey scapă de judecată. Procesul s-a oprit brusc
Actorul Kevin Spacey a evitat deschiderea unui nou proces în Marea Britanie, după ce a ajuns la o înțelegere cu trei bărbați care îl acuzau de agresiuni sexuale într-un dosar civil, potrivit ABC News.

Cazul urma să fie judecat în octombrie 2026, însă procedura a fost oprită după ce părțile au convenit asupra unui acord. O judecătoare a Înaltei Curți din Londra a dispus suspendarea tuturor demersurilor legale în acest dosar, fără a face publice detalii privind condițiile înțelegerii, inclusiv eventualele compensații financiare.

Actorul, în vârstă de 66 de ani, a respins constant acuzațiile formulate împotriva sa. El fusese deja achitat în 2023 de un tribunal din Londra, în urma unui proces penal în care patru bărbați îl acuzau de fapte similare. Verdictul de atunci a venit după mai multe săptămâni de audieri.

În paralel cu acel dosar penal, trei dintre reclamanți au continuat demersurile în instanță pe cale civilă. Printre aceștia s-a numărat și actorul britanic Ruari Cannon, care a ales să își dezvăluie identitatea în cadrul procedurilor.

Locul de muncă plătit cu 8000 de lei. Te poți angaja chiar astăzi
Bugetul de stat pe 2026, dezbătut în plenul reunit al Parlamentului. Bolojan: Reflectă posibilitățile țării. Live text
Ce acuzații i-au fost aduse

Plângerile vizau presupuse incidente care ar fi avut loc între 2004 și 2015, în perioada în care Kevin Spacey ocupa funcția de director artistic al teatrului Old Vic din Londra. Acuzațiile au fost formulate în contextul mai larg al valului de dezvăluiri din industria de divertisment, început în 2017 odată cu mișcarea #MeToo.

Avocații implicați în caz nu au oferit declarații publice după anunțarea acordului, iar detaliile înțelegerii rămân confidențiale. Nu se știe ce are în plan să facă actorul sau victimele.

Kevin Spacey s-a retras în viața publică

Cariera actorului a fost puternic afectată de aceste controverse. Cunoscut pentru roluri premiate cu Oscar în filme precum „American Beauty” și „The Usual Suspects”, dar și pentru apariția în serialul „House of Cards”, Kevin Spacey s-a retras în mare parte din viața publică după apariția acuzațiilor.

21:57 - Locul de muncă plătit cu 8000 de lei. Te poți angaja chiar astăzi
21:49 - Curajul lui Cristi Chivu i-a adus un contract pe zece ani, cu un salariu de 4 milioane de euro
21:41 - Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter
21:34 - Bugetul de stat pe 2026, dezbătut în plenul reunit al Parlamentului. Bolojan: Reflectă posibilitățile țării. Live text
21:26 - Traian Băsescu îl sfătuiește pe Ilie Bolojan să nu intervină asupra prețurilor la carburanți
21:20 - Înalta Curte a avertizat că va da Guvernul în judecată, după ce coaliția a luat bani de la magistrați pentru ajutoare...

Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter
Cum ar încerca Donald Trump să-și construiască un stat paralele în SUA și să devină dictator
Guvernul lui Bolojan tremură din toate încheieturile. Cât de mare este pericolul să cadă Executivul
