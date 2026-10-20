Pastorul din Kenya Paul Mackenzie a fost găsit vinovat de 191 de crime, după ce și-ar fi determinat adepții, inclusiv părinții, să își înfometeze copiii și să se supună unui post extrem, cu scopul declarat de a ajunge în Rai și de a fi alături de Iisus, porivit Associated Press. Verdictul a fost pronunțat luni de o instanță din Kenya, într-un dosar legat de tragedia din pădurea Shakahola, unde sute de persoane au murit în urma practicilor impuse de o sectă religioasă.

Alături de Mackenzie, alți 28 de inculpați au fost găsiți vinovați în acest dosar. Victimele vizate de cele 191 de capete de acuzare pentru omor sunt 190 de copii și un adult. Sentința urmează să fie pronunțată pe 6 noiembrie, iar inculpații riscă închisoarea pe viață.

Potrivit hotărârii judecătorești, Paul Mackenzie și persoanele care îl ajutau să conducă gruparea au folosit învățăturile religioase și ierarhia internă pentru a impune un regim de înfometare. Judecătoarea Diana Kavedza a arătat că postul extrem a fost prezentat drept o cale de acces în Rai și a ajuns să fie aplicat prin constrângere.

Practica ar fi început în jurul lunii ianuarie 2021 și ar fi continuat mai bine de doi ani, până la intervenția autorităților. Conform probelor prezentate în instanță, copiii au fost printre primele victime, iar părinților li s-ar fi interzis să îi hrănească.

Supraviețuitorii au relatat că persoanele care se opuneau regulilor sau încercau să părăsească așezarea erau bătute. Aceste mărturii au contribuit la reconstituirea modului în care era controlată comunitatea.

Cazul a ieșit la iveală în aprilie 2023, după ce Mackenzie și-a închis sediul bisericii Good News International din Malindi, o localitate de coastă, și s-a mutat împreună cu sute de adepți într-o zonă împădurită din apropiere.

Polițiștii au început să investigheze dispariția unor persoane și au descoperit adepți extrem de slăbiți, precum și morminte puțin adânci pe o proprietate întinsă din pădurea Shakahola. Exhumările au continuat timp de mai multe săptămâni, iar anchetatorii au recuperat peste 400 de cadavre, multe dintre ele din gropi comune.

Rapoartele medico-legale au indicat înfometarea drept principala cauză a deceselor. În alte cazuri, victimele au murit prin asfixiere, strangulare sau în urma unor traumatisme craniene. Pentru unele persoane, cauza morții nu a mai putut fi stabilită din cauza descompunerii corpurilor. Câțiva supraviețuitori salvați de autorități au murit ulterior din cauza stării extreme de subnutriție.

Tragedia a devenit cunoscută drept masacrul din Shakahola și a declanșat o anchetă de amploare privind practicile grupării și modul în care autoritățile puteau interveni pentru a preveni asemenea abuzuri.

Paul Mackenzie a fost predicator evanghelic și fost șofer de taxi. El a înființat biserica Good News International în Malindi, în 2003. Potrivit relatărilor despre activitatea sa, predicile sale includeau opoziția față de educația formală, anumite medicamente și vaccinuri.

În 2019, Mackenzie a fost reținut după ce s-a opus eforturilor guvernului de a atribui cetățenilor kenieni numere naționale de identificare, pe care le considera satanice.

În același an, și-a închis sediul bisericii și și-a mutat adepții pe proprietatea din apropierea pădurii Shakahola.

Potrivit supraviețuitorilor, comunitatea era organizată în așezări cu nume biblice, inclusiv Nazaret. În timpul pandemiei de COVID-19, predicile apocaliptice ale lui Mackenzie s-ar fi intensificat, iar ideea apropierii sfârșitului lumii ar fi fost folosită pentru a justifica regulile extreme de post.

Condamnarea pentru cele 191 de crime reprezintă unul dintre dosarele legate de această tragedie. Mackenzie și alte persoane sunt judecate separat pentru omor din culpă, terorism și torturarea copiilor, în legătură cu moartea a peste 230 de alte persoane.

În acest dosar separat, Mackenzie a negat că și-ar fi obligat adepții să se înfometeze, iar ceilalți inculpați au pledat nevinovați. Două persoane acuzate în dosarul de omor au murit în timpul procesului.

Procurorii au prezentat declarațiile a 123 de martori, printre care s-au numărat și copii implicați în comunitatea religioasă. Probele au fost folosite pentru a stabili responsabilitățile celor acuzați și mecanismele prin care postul ar fi fost impus.

Pentru condamnările pronunțate în acest dosar, inculpații riscă închisoarea pe viață. Pronunțarea pedepselor este programată pentru 6 noiembrie.

Kenya păstrează pedeapsa cu moartea în legislație, însă nu a mai executat nicio condamnare capitală din 1987. În 2017, Curtea Supremă a decis că aplicarea obligatorie a pedepsei cu moartea pentru omor este neconstituțională, lăsând instanțelor posibilitatea de a decide pedeapsa în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Condamnarea lui Paul Mackenzie și a celor 28 de coacuzați marchează o etapă importantă în ancheta privind masacrul din Shakahola. Procesele separate continuă să stabilească responsabilitatea penală pentru celelalte decese și pentru presupusele abuzuri comise în cadrul grupării.